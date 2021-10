Grupa Kęty podnosi o ponad 15 proc. prognozę skonsolidowanego zysku netto za 2021 rok

Grupa Kęty zaktualizowała prognozę skonsolidowanych wyników za 2021 rok opublikowaną w lipcu 2021 podnosząc prognozę przychodów ze sprzedaży o 6,3 proc. do ponad 4,5 mld zł , zysku EBITDA o 11,6 proc. do 863 mln zł, a zysku netto o 15,5 proc., czyli do 566 mln zł.

Główną przyczyną szacowanego wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kęty jest większy wolumen sprzedaży oraz wzrost cen surowców przekładający się na wyższe ceny oferowanych produktów.

Wzrost przychodów dotyczy wszystkich segmentów, Segment Wyrobów Wyciskanych szacuje go na około 13 proc. ponad prognozowany poprzednio poziom, Segment Systemów Aluminiowych na około 2 proc., a Segment Opakowań Giętkich na około 4 proc.

Według nowej prognozy skonsolidowany zysk EBITDA Grupy Kęty wyniesie 863 mln zł, co oznacza wzrost o 89 mln zł w porównaniu z prognozą opublikowaną w lipcu 2021, a największy wpływ na zmianę miały Segment Wyrobów Wyciskanych i Segment Systemów Aluminiowych

Według nowej prognozy ponad 4,5 mld zł przychodów