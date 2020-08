Grupa Kęty podnosi prognozy finansowe na rok 2020

W dobie koronawirusa wiele firm pokazuje duży spadek przychodów i zysków - ale są wyjątki od tej zasady. Zarząd Grupy Kęty przedstawił nową prognozę wyników finansowych na rok 2020. Sprzedaż grupy ma wynieść 3,38 mld zł (wzrost o 2 proc. wobec dotychczasowych prognoz) a zysk netto ma być na poziomie 352 mln zł (wzrost o 20 proc.).

W polskie spółki Grupy uderzył on w niewielkim stopniu. Jak informowała grupa w komunikacie „nie wystąpiły znaczące zakłócenia działalności poszczególnych segmentów operacyjnych”.Znikomy wpływ pandemii na działalność polskich spółek spowodował, że nie skorzystały one w znaczącym stopniu z dostępnych programów pomocowych.Z systemów wsparcia szerzej korzystały zagraniczne spółki Grupy Kęty działające w USA, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii czy na Słowenii, gdzie wystąpiły czasowe ograniczenia działalności.Działania o charakterze prewencyjnym, podjęte w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa, kosztowały grupę około 2 mln złotych.W skład grupy kapitałowej wchodzą 24 spółki w tym 15 zagranicznych zatrudniających łącznie ponad 5 tys. osób i oferujących swoje produkty i usługi w ponad 50 krajach na całym świecie.Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej (Grupa Kęty) i zajmuje się produkcją i sprzedażą profili i komponentów aluminiowych wykorzystywanych m.in. w branży budowlanej oraz motoryzacyjnej, spółka zajmuje się także projektowaniem, produkcją i sprzedażą systemów aluminiowych wykorzystywanych w branży budowlanej m.in. do stolarki okiennej i drzwiowej oraz świadczeniem usług budowlano-montażowych, Firma prowadzi także produkcję i sprzedaż opakowań giętkich oraz folii polipropylenowych BOPP wykorzystywanych m.in. w branży spożywczej i farmaceutycznej.Grupa Kęty funkcjonująca wcześniej pod nazwą Zakłady Metali Lekkich Kęty, powstała w 1953 r., a jej akcje od 1996 r. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzą w skład indeksu mWig40.Spółka kontrolowana jest przez kilka funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Największym udziałowcem Grupy Kęty jest OFE Nationale Nederlanden posiadający 19,07 proc. akcji spółki, OFE Aviva Santander ma 18,09 proc., OFE PZU Złota Jesień posiada 9,84 proc. akcji, Aegon PTE ma 7,24 proc., MetLife OFE ma w rękach 5,57 proc. a PTE Allianz Polska posiada 5,10 proc. akcji Grupy Kęty.