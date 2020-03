Grupa Kęty podsumowała 2019 rok. Wyniki były rekordowe

Działająca w sektorze produktów aluminiowych Grupa Kęty dziewiąty rok z rzędu znacząco poprawiła wyniki roczne, wzbijając się - jak podkreśla zarząd - na historycznie rekordowe poziomy. Jednocześnie zaznaczył, że najbliższe tygodnie przyniosą duże wyzwania związane ze skutkami pandemii koronawirusa.

Grupa Kęty

W liście do akcjonariuszy Dariusz Mańko zaznaczył również, że „od kilku tygodni funkcjonujemy w rzeczywistości zmienionej przez pandemię wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19”.- Każdego dnia zarząd koncentruje się na zachowaniu ciągłości prowadzonej działalności, mając na uwadze zapewnienie maksymalnej ochrony pracownikom. Nie ulega wątpliwości, że w najbliższych tygodniach grupę kapitałową czekają wyzwania, którym - mocno w to wierzę - potrafimy sprostać - podsumował.Skupia 25 spółek, w tym 15 zagranicznych, które zatrudniają łącznie ponad 5 tys. pracowników. Grupa specjalizuje się w produkcji profili i komponentów aluminiowych, a także projektowaniu i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowychJej działalność obejmuje także usługi budowlano-montażowe w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. Ponadto produkuje też opakowania giętkie.Znaczącymi akcjonariuszami Grupy Kęty są fundusze i towarzystwa emerytalne, które mają łącznie blisko 65 proc. w kapitale i głosach na walnym. Wśród nich znajdują się: Nationale Nederlanden (19,3 proc.), Aviva Santander (18 proc.), PZU Złota Jesień (9,9 proc.), Aegon (7,2 proc), Metlife (5,2 proc.) oraz Allianz Polska (5,1 proc.).