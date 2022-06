Grupa Kęty poprawia wyniki i rewiduje prognozy na 2022 rok

Grupa Kęty szacuje, że w drugim kwartale bieżącego roku zarobiła 220 mln zł netto - to 36 proc. więcej niż przed rokiem. Spółka zdecydowała o zrewidowaniu prognoz na 2022 rok.

Grupa Kęty podaje, że w drugim kwartale 2022 roku pomimo toczącej się wojny w Ukrainie, popyt na wyroby oferowane przez spółkę utrzymywał się na wysokim poziomie. Wysokie wolumeny sprzedaży przy rosnących cenach surowców pozwoliły osiągnąć skonsolidowane przychody ze sprzedaży w omawianym okresie w wysokości 1,66 mld zł.

- Według aktualnych szacunków, wszystkie segmenty zanotują wysokie wzrosty przychodów ze sprzedaży wynoszące od ok. 30 proc. rok do roku w segmencie opakowań giętkich, poprzez ok. 40 proc. rok do roku w segmencie systemów aluminiowych do ok. 60 proc. rok do roku w segmencie wyrobów wyciskanych - podała spółka.

Szacowany zysk EBITDA ( zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych) w drugim kwartale 2022 roku wyniesie 324 mln zł (wzrost o 29 proc. rok do roku) Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji zysk netto z działalności operacyjnej w omawianym okresie wyniesie 281 mln zł (wzrost o 32 proc.).

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2022 r. szacowany jest na 220 mln zł (wzrost o 36 proc. rok do roku).

Z powodu wysokiej dynamiki wyników spółka zdecydowała o zrewidowaniu prognozy wynikowej na cały 2022 rok, która prezentuje się następująco:

Grupa Kęty jest notowana na GPW. Kapitalizacja spółki wynosi około 5,5 mld zł.