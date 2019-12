Grupa Kęty w 2019 r. zwiększyła zyski

Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego Grupa Kęty rok 2019 r. kończy z dobrymi wynikami finansowymi. Szacunkowy zysk netto grupy za rok 2019 r. wyniesie 282 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 268,5 mln zł.

Dzięki wzrostowi sprzedaży wolumenowej w Segmencie Systemów Aluminiowych oraz Segmencie Opakowań Giętkich, przy niższej o 5 proc. sprzedaży wolumenowej w Segmencie Wyrobów Wyciskanych, który odczuwa skutki spowolnienia gospodarek Europy zachodniej, szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2019 r. wyniosą 738 mln zł, a więc będą o ok. 3 proc. niższe od osiągniętych w analogicznym kwartale 2018 roku.W całym 2019 r. skonsolidowane przychody grupy mają przekroczyć 3,18 mld zł, dla porównania, w 2018 r. było to niewiele ponad 3 mld zł.Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w czwartym kwartale 2019 r. wyniesie według szacunków 68 mln zł i będzie o 15 proc. wyższy w stosunku do czwartego kwartału 2018 r.W całym roku 2019 zysk operacyjny ma wynieść 371 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był on równy 337 mln zł.Zysk EBITDA (zysk z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem) w czwartym kwartale 2019 r. wzrośnie z 92 mln zł do 104 mln zł, a więc będzie wyższy o 13 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku.W wyniku z działalności operacyjnej bieżącego kwartału rozpoznano ok. 8 mln rekompensaty z tytułu wzrostu kosztów energii elektrycznej w pierwszej połowie roku, co jednorazowo powiększyło wynik okresu.Skonsolidowany zysk netto grupy Kęty w czwartym kwartale 2019 r., wyniósł 49 mln zł i był o 18 proc. niższy od osiągniętego w czwartym kwartale 2018 r., przy czym zysku netto w zeszłym roku zawierał jednorazowy efekt z tyt. rozpoznania aktywa podatkowego wynikającego z działalności w strefie ekonomicznej w kwocie ok. 13 mln zł.Skonsolidowany dług netto (zadłużenie oprocentowane pomniejszone o gotówkę i jej ekwiwalenty) według szacunków wzrośnie o ok. 10 proc. w stosunku do stanu na koniec trzeciego kwartału i wyniesie ok. 700 mln zł. dzięki bardzo stabilnym przepływom gotówki z działalności operacyjnej, które w większości pokryły wydatki wynikające z realizowanego programu inwestycyjnego oraz wypłaty w listopadzie drugiej transzy dywidendy z zysku za 2018 rok.W efekcie prognozowany wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2019 roku wyniesie 1,4.W oparciu o wyniki po trzech kwartałach 2019 oraz szacunki dotyczące czwartego kwartału 2019 r., zarząd spodziewa się, że osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki będą wyższe od prognoz podanych 6 lutego 2019 r.Grupa Kęty podkreśla, że przedstawione dane finansowe mają charakter szacunkowy imogą ulec zmianie do czasu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznegoza 2019 rok.W skład Grupy Kęty wchodzi 26 spółek, z czego 15 zagranicznych, działających w trzech obszarach: produkcji profili i komponentów aluminiowych (Segment Wyrobów Wyciskanych, SWW); projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, a także usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi (Segment Systemów Aluminiowych, SSA) oraz produkcji opakowań giętkich (Segment Opakowań Giętkich, SOG).