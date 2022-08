Grupa Kęty z dwucyfrowymi wzrostami sprzedaży i zysku

Grupa Kęty w I półroczu 2022 roku osiągnęła na poziomie skonsolidowanym przychody netto ze sprzedaży wysokości prawie 3,15 mld zł, czyli o 47 proc. większe niż w analogicznym okresie 2021 roku. Zanotowała przy tym około 421,55 mln zł zysku netto, a zatem o prawie 41 proc. więcej niż rok wcześniej - wynika z raportu spółki.

Grupa Kęty, która opublikowała raport za I półrocze 2022, prowadzi interesy w ramach kilku segmentów operacyjnych.

Segment Wyrobów Wyciskanych to produkcja i sprzedaż kształtowników aluminiowych, Segment Systemów Aluminiowych to produkcja i sprzedaż systemów dla budownictwa, a Segment Opakowań Giętkich to produkcja i sprzedaż opakowań oraz folii polipropylenowych.

Wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad miliard złotych

Zgodnie z raportem Grupy Kęty w I półroczu 2022 wszystkie wymienione wyżej segmenty operacyjne grupy osiągnęły większe przychody ze sprzedaży i zyski niż w analogicznym okresie 2021.

Grupa Kęty w I półroczu 2022 na poziomie skonsolidowanym miała w sumie prawie 3,15 mld zł przychodów netto ze sprzedaży wobec około 2,14 mld zł rok wcześniej.

Oznacza to, że w I półroczu 2022 w porównaniu do analogicznego okresu 2021 skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty wzrosły o nieco ponad 1 mld zł, co jak podała spółka wynika głównie ze zmian cen podstawowych surowców i kursów walut oraz wzrostu ilościowego sprzedaży.

Wzrost zysku netto grupy o ponad 122 mln zł

Łączne koszty działalności grupy w I półroczu 2022 były o blisko 899,2 mln zł większe niż rok wcześniej. Wzrost kosztów zużycia materiałów i energii wyniósł około 793,2 mln zł, co jak podała spółka wynika głównie ze wzrostu cen podstawowych surowców i kursów walut obcych oraz wielkości produkcji.

Grupa Kęty podała, że średnie notowania ceny aluminium w I półrocza 2022 roku w stosunku do okresu analogicznego w 2021 r. były wyższe o 37 proc. przy jednoczesnym osłabieniu złotego względem dolara o około 12,5 proc.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy Kęty w I półroczu 2022 wyniósł 538,8 mln zł i był wyższy o około 162,5 mln zł w porównaniu z I półroczem roku poprzedniego.

Natomiast skonsolidowany zysk netto Grupy Kęty w I półroczu 2022 wyniósł nieco ponad 421,5 mln zł i był wyższy o około 122,2 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.