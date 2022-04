Grupa Kęty z większym zyskiem

Grupa Kęty zanotowała w pierwszym kwartale 2022 r. zysk netto w wysokości 175,2 mln zł wobec 137,4 mln zł w pierwszym kwartale 2021 r. Przychody wzrosły o ponad połowę – wynika z kwartalnego sprawozdania finansowego spółki opublikowanego w środę.

Grupa Kęty zanotowała w pierwszy kwartale znaczący wzrost przychodów – wyniosły one 1,5 mld zł wobec 990,1 mln zł wypracowanych rok wcześniej. - Wzrost przychodów ze sprzedaży o 509 951 tys. zł wynikający głównie ze wzrostu ilościowego sprzedaży oraz zmian cen podstawowych surowców i kursów walut – tłumaczy spółka w raporcie.

Zysk netto wyniósł 175,2 mln zł wobec 137,4 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny EBIT wyniósł 229,2 mln zł wobec 162,4 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) był równy 267,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił on 199,7 mln zł.

W pierwszym kwartale 2022 r. Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) osiągnął 73-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, a Segment Systemów Aluminiowych (SSA) osiągnął ok. 43 proc. wzrostu - z podobną dynamiką zarówno w kraju, jak i sprzedaży do klientów zagranicznych. Wzrost sprzedaży w Segmencie Opakowań Giętkich (SOG) wyniósł ok. 42 proc., w tym 57-proc. wzrost osiągnięto na sprzedaży eksportowej.

Grupa odczuła jednak skutki agresji Rosji na Ukrainę. Prowadzi ona działalność na terenie Ukrainy poprzez spółki Alupol Ukraina LLC (w ramach SWW) z siedzibą w Borodiance oraz Aluprof System Ukraina LLC (w ramach SSA) z siedzibą w Kijowie. Spółki te zawiesiły działalność w dniu 24 lutego 2022 roku.

- W efekcie konfliktu Grupa utraciła możliwość realizowania transakcji z klientami z rynku ukraińskiego oraz zdecydowała o zaprzestaniu kontaktów handlowych z firmami z Rosji i Białorusi – czytamy w raporcie. W skali roku 2021 transakcje sprzedaży segmentów Grupy na powyższe rynki stanowiły odpowiednio: SWW: ok. 4 proc., SSA: ok. 3 proc. oraz SOG: ok. 6 proc. przychodów ze sprzedaży.