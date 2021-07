Grupa Kęty zmienia prognozy i plan inwestycyjny

Grupa Kęty aktualizuje pięcioletni plan inwestycyjny i zmienia prognozowane na 2025 rok podstawowe założenia finansowe zaprezentowane w strategii 2021-2025. Związane jest to z obserwowanymi trendami rynkowymi i wynikającymi z nich wysokimi wskaźnikami wykorzystania mocy produkcyjnych, a także z korzystnymi perspektywami co do dalszego wzrostu sprzedaży.

Grupa Kęty prognozuje, że nastąpi zwiększenie przychodów ze sprzedaży o kwotę 506 mln zł, do 5 143 mln zł.

Zysk EBITDA zwiększy się o kwotę 77 mln zł, do 864 mln zł, zysk z działalności operacyjnej o kwotę 52 mln zł, do 650 mln zł, a zysk netto o kwotę 38 mln zł, do 508 mln zł.

Łączna wartość zakładanych wydatków inwestycyjnych w latach 2021-2025 wyniesie po korekcie 1 mld 321 mln zł.

Inwestycje w produkcję i logistykę

Wyższe przychody i zyski