Grupa Kęty zwiększyła zysk i zamknęła swoje firmy na Ukrainie

Zarząd Grupy Kęty szacuje, że skonsolidowane przychody grupy w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosły ok. 1,5 mld zł i były o ponad 50 proc. wyższe niż w pierwszym kwartale 2021 r. Zysk netto wyniósł ok.148 mln zł. Grupa dokonała odpisów w wys. 49 mln zł na utratę wartości aktywów na Ukrainie.

Wielkich kłopotów być nie powinno

W skali roku 2021 transakcje sprzedaży segmentów Grupy na powyższe rynki stanowiły odpowiednio: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW): ok. 4 proc., Segment Systemów Aluminiowych (SSA): ok. 3 proc. oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG): ok. 6 proc. przychodów ze sprzedaży.Dostawy z rynków ukraińskiego, rosyjskiego i białoruskiego w 2021 roku stanowiły odpowiednio: SWW: dostawy wlewków aluminiowych z Rosji do Alupol LLC – całość zapotrzebowania spółki, SSA: dostawy kształtowników z Rosji - ok. 13 proc. łącznego zapotrzebowania Segmentu przy czym dotyczyły głównie dostaw do Aluprof S.A., SOG: dostawy surowców i materiałów do produkcji z Rosji i Białorusi - ok. 14 proc. łącznych zakupów segmentu.Na chwilę obecną nie są poszukiwani dostawcy alternatywni w ramach SWW gdyż działalność Alupol LLC została zawieszona, trwają prace nad uruchomieniem produkcji kształtowników u innych dostawców na potrzeby SSA oraz przekierowano zamówienia do dostawców z innych krajów w ramach SOG.Biorąc powyższe pod uwagę, wstrzymanie działalności na rynku ukraińskim oraz zakończenie współpracy z kontrahentami rosyjskimi i białoruskimi, w ocenie zarządu nie powinno wpłynąć w istotny sposób na poziom planowanych przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej w roku 2022.