Grupa Marat: ponad 30 lat doświadczenia we współpracy B2B

Kompleksowość to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych przez klientów modeli współpracy biznesowej. Potrzeby rynkowe pokazują, że należy wychodzić tym oczekiwaniom naprzeciw poprzez budowanie właściwej oferty handlowej, pakietów wartości dodanej, nowoczesnych i skutecznych narzędzi współpracy. Takie podejście to strategia realizowana od lat przez firmę Marat, z całkowicie polskim kapitałem. To recepta, aby być krok przed konkurencją po to, aby spełniać najbardziej wymagające potrzeby klientów.

Dostępność produktów, czyli wszystko w jednym miejscu oraz sprawna logistyka

Polska, Europa, świat - to zasięg działania firmy Marat

Nowoczesne technologie internetowe w dystrybucji

Jakość produktów i obsługi na pierwszym miejscu

- Dziś klient analizuje nie tylko cenę produktu, kluczowa jest jego dostępność - mówi Jacek Godziek, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju Grupy Marat.Własne centrum magazynowo-logistyczne w elastyczny sposób realizuje dostawy w oparciu o własny tabor transportowy oraz współpracę z uznanymi operatorami logistycznymi. Centrum logistyczne to również rozbudowane zaplecze techniczne. Konfekcjonowane tam pasy i łańcuchy napędowe, elementy techniki liniowej oraz modyfikacje innych produktów- pozwalają zaspokoić indywidualne potrzeby wszystkich klientów.Dla tych klientów, gdzie dostawa „na jutro” nie jest wystarczają propozycją biznesową, Marat organizuje dedykowane składy depozytowe na terenie fabryk klientów.- Pozwala to ograniczać zamrożony w częściach zamiennych kapitał obrotowy klientów i skracać do minimum czas potrzebny na pozyskanie wymaganych przez klientów części zamiennych - dodaje Jan Kurda.- Cały czas analizujemy wymagania klientów i ciągle doskonalimy obecne i rozwijamy nowe obszary naszej działalności. Głos klientów jest podpowiedzią, w którą stronę mamy się rozwijać. Bo jesteśmy przecież dla klientów - dodaje Jacek Godziek.Zespół inżynierów produktowych z wiedzą i doświadczeniem dociera do klientów w całej Polsce, jak i poza jej granicami.- Cały czas doskonalimy swoją wiedzę, aby być na bieżąco po to, aby cały dostarczać klientom wartość oraz pomagać im w osiąganiu oszczędności - zaznacza Jacek Godziek. - Ciągły rozwój oferty dystrybucyjnej opartej o innowacyjne produkty najwyższej jakości pozwala współpracować zarówno z działami utrzymania ruchu, jak i konstruktorami którzy zatwierdzają produkty do zastosowań pierwszego montażu. Uznaniem profesjonalizmu firmy Marat w tym zakresie są liczne referencje klientów. Jesteśmy z tego szczególnie dumni i pozwala nam w pozyskiwaniu nowych obszarów działania - dodaje Jacek Godziek.Nowoczesność firmy Marat promowana jest przez stronę internetową i na bieżąco aktualizowane social media. Autorskie przygotowanie materiałów oraz profesjonalne podejście do prezentowania rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom klientów to propozycja, która znajduje coraz większe grono zainteresowanych odbiorców z różnych branż.Platforma e-commerce firmy Marat wychodzi naprzeciw potrzebom rynku, jest oknem na świat dla zasobów magazynowych oraz pozwala składać zamówienia przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę. Oparta jest o jasne informacje, proste komunikaty, fachową wiedzę i intuicyjną nawigację, oraz prowadzi klienta za rękę przez cały proces zakupowy.- Aktualnie dostępnych jest kilkanaście tysięcy kartotek towarowych, a ich ilość systematycznie rośnie. Platforma zintegrowana jest z system ERP dlatego zawsze pozwala prezentować aktualne ceny oraz bieżącą dostępność produktów - to ułatwienie dla klientów oraz dodatkowe bezpieczeństwo zwłaszcza w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych potrzeb - podkreśla Jan Kurda.- Klienci firmy Marat zawsze mogą liczyć na wartość dodaną w postaci kompleksowego podejścia. Rozumiemy, że dystrybucja to nie tylko dostawy produktów. Z perspektywy klienta to również właściwy montaż, eksploatacja i serwis, czyli całościowe podejście do potrzeb klienta - zaznacza Jacek Godziek.Monitorowanie stanu, diagnostyka, osiowanie i wyważanie - i wiele więcej, to gwarancja sprawnie działających urządzeń oraz całych linii produkcyjnych. To przede wszystkim pewność zachowania bezpieczeństwa i oszczędności z punktu widzenia strategii ciągłości ruchu maszyn i procesu produkcyjnego.- My to rozumiemy i zapewniamy na każdym etapie realizacji potrzeb klientów najwyższe standardy działalności w oparciu o certyfikowany i zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z normami ISO9001, ISO14001 i ISO45001. Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy - podkreśla Jacek Godziek.