Grupa Marat rozdaje karty na rynku rozwiązań techniki łożyskowej

Grupa Marat działa na rynku od 1991 roku. Przez 30 lat działalności ten jeden z największych dystrybutorów łożysk w Polsce konsekwentnie zdobywał rynek, zaopatrując elektrownie, huty, kopalnie oraz fabryki maszyn i urządzeń. Polska grupa stale wzmacnia pozycję rynkową również w branży chemicznej, cementowej, zbrojeniowej czy przemyśle papierniczym. Przyszłościowy dla niej jest także przemysł spożywczy i rolniczy. W dalszym rozwoju pomagają firmie realizowane inwestycje.

Inwestycje zapewniają konkurencyjność

O sile firmy stanowią ludzie

W najbliższym czasie Grupa Marat planuje wdrożyć normę ISO 50001 dotyczącą zarządzania energią w przedsiębiorstwie.Grupa Marat jako dostawca produktów i towarów handlowych, jest również audytowana przez klientów - zaznacza Jacek Godziek, pełnomocnik zarządu Grupy Marat ds. rozwoju.- Pracujemy w oparciu o przewidywalne procesy zgodne z normami. Stawiamy na zrównoważony rozwój, staramy się redukować ślad węglowy - dalej mówi Jacek Godziek. - Wszystkie certyfikaty potwierdzone są przez akredytowane jednostki, co jest gwarancją rzetelności i niezależności ocen. Bardzo ważne dla nas są oceny audytów klientów, gdyż one potwierdzają nasze kompetencje w zakresie spełniania ich potrzeb. Wszystkie te działania przedstawiają również pola do rozwoju, co wpisuje się w nasze cele stałego rozwoju - dodaje.W coraz większym stopniu Grupa Marat realizuje całościowe projekty w oparciu o własne zasoby. - Wszystkie projekty konstrukcyjne oraz kompletna dokumentacja techniczna i warsztatowa są realizowane przez inżynierów własnego biura konstrukcyjnego na stanowiskach CAD zgodnych z systemem Solid Edge - zaznacza Jacek Godziek.Grupa Marat stale rozwija swój park maszynowy, optymalizuje procesy oraz realizuje przedsięwzięcia mające na celu oszczędność energii. Oferuje szereg rozwiązań, które skupiają się na diagnostyce eksploatacji urządzeń.- Rozwijamy również kompetencje w zakresie automatycznych systemów smarowania, które pracują bez konieczności wyłączania urządzeń. Optymalizujemy nasze rozwiązania w kierunku ciągłości pracy maszyn produkcyjnych w zakładach naszych klientów - zaznacza Jacek Godziek.Grupa Marat dostosowuje się do otoczenia rynkowego. Buduje swoje kompetencje w oparciu o cztery lokalizacje. W Rybniku znajduje się centrala firmy, centrum dystrybucyjne i zakład produkcyjny. Oddział w Ożarowie prowadzi remonty i realizuje zlecenia usług serwisowych - między innymi w branży cementowej, w przemyśle energetycznym, chemicznym i papierniczymOd stycznia 2021 roku działa nowy oddział Grupy Marat w Płocku zajmujący się regeneracją armatury przemysłowej m.in. zaworów bezpieczeństwa i zaworów procesowych. W ramach współpracy z przedsiębiorstwami stosującymi tego typu urządzenia zregenerowano dotąd około tysiąca sztuk zaworów bezpieczeństwa. Oddział w Płocku posiada duży potencjał dalszego rozwoju, zważywszy na działające w pobliżu zakłady z segmentu chemicznego, petrochemicznego i papierniczego.W lipcu 2021 roku Grupa Marat przejęła zarząd nad Jarocińską Fabryką Obrabiarek S.A. (JAFO). To strategiczna inwestycja, która ma na celu poszerzenie kompetencji Grupy Marat, tak aby móc rozbudować możliwości produkcyjne i zapewnić klientom pełen zakres produktów i usług. JAFO jest dostawcą rozwiązań z zakresu produkcji tokarek, frezarek konwencjonalnych jak i numerycznych, a także maszyn specjalistycznych. W 2022 roku Grupa Marat planuje dalsze inwestycje w park maszynowy oraz kadrę JAFO.- Ta inwestycja idealnie wpisuje się w naszą strategię rozwoju – mówi Jan Kurda. - Zamierzamy wykorzystać potencjał tej 75 letniej marki i sukcesywnie ją rozwijać.Niewątpliwym atutem Grupy Marat jest funkcjonujące w Rybniku Centrum Szkoleniowe, w którym w ramach specjalistycznych szkoleń technicznych wiedzę i umiejętności praktyczne nabywają nasi klienci w tym pracownicy działów utrzymania ruchu, konstruktorzy jak i wszyscy zainteresowani rozwojem swoich kompetencji.Grupa Marat intensywnie korzysta z funduszy unijnych wspierających działalność polskich przedsiębiorstw. Szkolenia Marat są również oferowane jako rozwiązania dotowane, wykorzystujące środki z tych funduszy. Poprzez Bazę Usług Rozwojowych klienci łatwo mogą skorzystać z dotowanych szkoleń Centrum Szkoleniowego Marat.- Ponadto należy dodać, że Marat jako wiodąca spółka w Grupie jest również znaczącym beneficjentem środków unijnych, które zostały przeznaczone na realizację inwestycji w rozwój nowoczesnego parku maszyn oraz wzmocnienia pozycji dostawcy kompleksowych rozwiązań dla zakładów produkcyjnych kluczowych branż gospodarki Polski - mówi Jacek Godziek.- Pomagamy klientom w budowaniu przez nich przewag konkurencyjnych. Staramy się, żeby być coraz częściej firmą pierwszego wyboru - podkreśla Jan Kurda. - Liczy się kompleksowe podejście do klienta w myśl zasady: porozmawiaj, poznaj problem, zaprojektuj rozwiązanie, zainstaluj, uruchom i serwisuj. Rozwijamy się razem z rynkiem i reagujemy na jego potrzeby - dodaje Jan Kurda.Grupa Marat uruchomiła też niedawno nowy sklep internetowy. Inwestuje w e-commerce, szczególnie w segmencie dystrybucyjnym. Dzięki temu klienci mogą zamawiać i zabezpieczać sobie dostęp do potrzebnych im produktów, co jest niezwykle istotne z perspektywy ciągłości produkcji – podkreśla Jan Kurda.Grupa Marat zatrudnia ponad trzysta osób. -To załoga jest najważniejsza, zatem inwestowanie w kadry jest dla nas niezwykle istotne - podkreśla Jacek Godziek.- Choć trzeba przyznać, że obecnie nie jest łatwo znaleźć nowych pracowników. Pandemia koronawirusa poważnie zmieniła rynek pracy, co wszyscy obserwujemy - dodaje Jan Kurda.Niektóre firmy odczuły problemy związane z zerwaniem łańcuchów dostaw. Grupa Marat zatem dywersyfikuje rynek dostawców, tak żeby dysponować potrzebnymi produktami i móc na bieżąco reagować na wyzwania rynkowe.- Obecna sytuacja zmusza nas do elastycznego podejścia - mówi Jan Kurda.Klientów nie interesują przecież problemy natury logistycznej. Oni chcą możliwie jak najszybciej zrealizować dany projekt. Dlatego też Grupa Marat opiera się na dostawcach gwarantujących terminową realizację kontraktów.- Zależy nam na tym, żeby współpraca z klientami była stabilna, oni wzmacniali swoje pozycje rynkowe, a także dzięki naszym rozwiązaniom polepszali wyniki i dbali o otaczające nas środowisko, będąc coraz bardziej ‘eko’. Takie jest też nasze hasło przewodnie na bieżący rok działalności. ‘Eko Marat’ to nie tylko technika i technologia, ale również otaczające nas środowisko i przede wszystkim zadowolony klient, który może realizować swoje potrzeby kompleksowo, sprawnie, w optymalnych kosztach oraz w zgodzie ze środowiskiem - podsumowuje Jacek Godziek.