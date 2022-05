Grupa Marat: rozwój oddziałów daje coraz większe możliwości

Marat to polska firma z ponad 30 letnim doświadczeniem we współpracy z przemysłem, nie tylko w obszarze dystrybucji, ale również w zakresie produkcji, remontów, serwisu i usług. Przez lata rozwijała się zaopatrując elektrownie, huty, kopalnie oraz fabryki maszyn i urządzeń.

Grupa Marat jest aktywna w wielu obszarach.

Jej poszczególne oddziały prowadzą działalność na rzecz branż: chemicznej, cementowej, energetycznej oraz przemysłu papierniczego.

Przyszłościowy dla grupy pozostaje także przemysł spożywczy, branża produkcji opakowań, czy też branża ogrodnicza.

- Wiemy, że kompleksowość i elastyczne podejście to oczekiwane przez rynek elementy współpracy biznesowej. Zdajemy sobie sprawę, że to też właściwy kierunek rozwoju firmy i budowania oferty, to właśnie nasza strategia rozwoju - podkreśla Jan Kurda, dyrektor ds. rozwoju w Grupie Marat.

- Od wielu lat dostarczamy nie tylko produkty katalogowe, na potrzeby utrzymania ruchu i produkcji, ale również produkujemy gotowe urządzenia, dobra inwestycyjne i elementy maszyn, aby zapewnić możliwości produkcyjne naszych klientów w licznych gałęziach przemysłu - mówi Jan Kurda. - Wiemy także, jak ważny jest serwis, remonty i doradztwo eksploatacyjne, w tym również wspieramy naszych klientów, budując ich przewagę konkurencyjną - dodaje.

W Rybniku, siedzibie głównej firmy, stale rozwijane jest zaplecze produkcyjne oraz serwisowe. Realizowane są inwestycje w nowoczesne technologie oraz park maszynowy.

- To tu produkowane są nasze przekładnie zębate, suwnice oraz urządzenia. Wszystko to w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych specjalistów i certyfikowane pod względem jakości procesy produkcyjne - podkreśla Jacek Godziek, pełnomocnik zarządu Grupy Marat ds. rozwoju.

Rocznie w Rybniku remontowanych jest wiele typów i wielkości przekładni. Natomiast nowe przekładnie walcowe, kątowe czy planetarne o mocy nawet do 1000kW znajdują klientów na rynkach: krajowym oraz zagranicznym.

W ostatnim roku w Grupie Marat wyprodukowano wiele suwnic o udźwigach do 30 ton i rozpiętości do 30m. Wszystkie produkty z zakresu transportu bliskiego to realizacje całościowe: od analizy potrzeb, projektu, produkcji, logistyki, montażu, uruchomienia, odbioru po modernizację i remonty.

W Rybniku realizowane są usługi w zakresie spawania - zgodne z normami ISO 3834 oraz EN 1090. Świadczone są między innymi usługi spawania elementów produkowanych z różnych gatunków stali oraz aluminium.

Grupa Marat w Rybniku posiada także centrum szkoleniowe, gdzie prezentowana jest wiedza teoretyczna, a każdy uczestnik ma możliwość praktycznych ćwiczeń na specjalnych stanowiskach warsztatowych. Szkolenia to również możliwość pokazania klientom, jak efektywnie eksploatować urządzenia oraz jak je serwisować.

Grupa serwisowa Marat jest aktywna w wielu zakładach przemysłowych w całym kraju. Kompleksowość i profesjonalizm zespołu serwisowego przekłada się na zadowolenie klientów, potwierdzane w licznych referencjach.

- Doradzamy klientom optymalne rozwiązania, analizujemy potrzeby techniczne - mówi Jacek Godziek. - Zapewniamy przy tym bezpieczeństwo naszych klientów poprzez właściwą kontrolę jakości na każdym etapie produkcji. Posiadamy stanowiska testowe, gdzie sprawdzane są poszczególne urządzenia pod kątem ich jakości, mamy także odpowiednią wiedzę i know-how, żeby realizować ambitne zadania w tym zakresie.

Oczywiście zwracamy również uwagę na kwestię kosztów, aby doradzać klientom korzystne rozwiązania. Cały czas rozbudowujemy zaplecze techniczne, wzmacniamy szeregi o kolejnych fachowców. Marat posiada w Rybniku własne biuro projektowe, co pozwala opracowywać rozwiązania mogące zaspokoić indywidualne potrzeby klientów w sposób kompleksowy - dodaje Jacek Godziek.

Oddział w Ożarowie od blisko 5 lat prowadzi remonty i realizuje zlecenia usług serwisowych w branży cementowej, w przemyśle energetycznym, chemicznym i papierniczym.

- Tam wykonujemy kompleksowe prace w ciągach technologicznych. Zespół grupy serwisowej to ponad 50 specjalistów – dodaje Jacek Godziek.

Od stycznia 2021 roku w Płocku działa kolejny oddział Grupy Marat zajmujący się regeneracją armatury przemysłowej m.in. zaworów bezpieczeństwa i procesowych. W ramach współpracy z przedsiębiorstwami stosującymi tego typu urządzenia dotąd zregenerowano ponad 1000 różnych zaworów. Oddział w Płocku, zważywszy na działające w pobliżu zakłady z segmentu chemicznego, petrochemicznego, czy papierniczego, posiada pokaźny potencjał dalszego rozwoju.

Od 2021 roku pod zarządem Grupy Marat znajduje się również Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A., firma z 75-letnimi tradycjami. JAFO dostarcza szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu produkcji frezarek konwencjonalnych, numerycznych, maszyn specjalistycznych oraz części zamiennych, a także świadczy usługi remontów i modernizacji obrabiarek. Marat planuje tu dalsze inwestycje, a priorytetem jest park maszynowy oraz kadra pracownicza.

- Dla Grupy Marat ważne jest kompleksowe podejście do klienta w myśl zasady: rozpoznaj potrzebę, zaprojektuj rozwiązanie, zainstaluj, uruchom i serwisuj. Poszczególne oddziały korzystają przy tym z efektu synergii - dodaje Jan Kurda.

Grupa Marat to wieloobszarowe przedsiębiorstwo mające w Polsce oddziały: w Płocku, Ożarowie, Jarocinie, Koninie, a także wykwalifikowanych handlowców na terenie całego kraju. Każdy z nich specjalizuje się w konkretnym zakresie technicznym.

Takie podejście organizacyjne zapewnia realizację potrzeb klientów wielu branż, w tym kluczowych dla polskiej gospodarki. Specjaliści Grupy Marat, zasoby i możliwości techniczne zapewniają wysoką konkurencyjność na rynku kompleksowych usług dla zakładów produkcyjnych.