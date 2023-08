Grupy Kęty zanotowała wyraźny spadek zysku

Grupa Kęty wypracowała w II kw. 2023 roku 150,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, w porównaniu 246 mln zł zysku rok wcześniej. To spadek o niemal 40 proc.

Zysk operacyjny sięgnął 195,2 mln zł w porównaniu do 309,55 mln zł zysku rok wcześniej, co oznacza spadek o 37 proc. Zysk EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) wyniósł 240,08 mln zł wobec 350,27 mln zł zysku rok wcześniej. To spadek o nieco ponad 31 proc.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły w II kwartale 2023 roku 1,338 mld zł w II kw. 2023 r. w porównaniu do 1,648 mld zł przed rokiem.

Jak czytamy w raporcie, zarząd Grupy Kęty pozytywnie ocenia zrealizowane wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku, we wszystkich istotnych elementach.

„Poziom skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej i zysku netto przekroczyły założenia przyjęte na ten okres w budżecie grupy na rok 2023. Obecny potencjał finansowy grupy kapitałowej, osiągana rentowność oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia i płynności w ocenie zarządu wskazują na wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań” – pisze zarząd w raporcie.

Grupa kapitałowa Kęty składa się z 24 spółek działających w różnych segmentach rynku aluminium.

Od 1996 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej wartość rynkowa to ponad 6,5 mld zł.

Największymi akcjonariuszami są Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska z 17,37 proc. głosów oraz Nationale-Nederlanden z 15,97 proc. głosów.