Horrendalne ceny prądu uderzają w hutnictwo

O sytuacji i trendach mających miejsce na rynku stali mówili Mirosław Motyka, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Henryk Orczykowski, prezes Stalprofilu - podczas wywiadu, jaki odbył się w trakcie ExpoWELDING.

Produkujemy około 8,5 mln ton stali, a zużywamy 15,3 mln ton

- Polski przemysł hutniczy jest piąty w Europie oraz jest w trzeciej dziesiątce, jeżeli chodzi o produkcję stali w świecie - wskazywał Mirosław Motyka, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. - Nasze hutnictwo zatrudnia 25 tysięcy osób.

Dodał przy tym, że w tej branży oraz jej otoczeniu pracuje łącznie około 200 tysięcy osób.

- Produkujemy około 8,5 mln ton stali - to dane za zeszły rok - a zużywamy 15,3 mln ton. Polska jest zatem importerem stali netto - mówił Mirosław Motyka.

Zwrócił również uwagę na astronomiczny wręcz wzrost cen gazu i energii elektrycznej.

- Ze względu na trudną sytuację huty europejskie zaczęły wyłączać swoje instalacje przemysłowe - wskazywał prezes Motyka. - W tym mieści się też czasowe zamknięcie przez ArcelorMittal Poland wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej. Zaczyna nam się gwałtownie pogarszać koniunktura w budownictwie czy w przemyśle maszynowym .

Mirosław Motyka zwrócił też uwagę na to, iż dotychczasowe wsparcie dla przemysłu energochłonnego, w tym hutnictwa, jest dalece niewystarczająca.

- Ta pomoc jest niezbyt wielka i mało ambitna - zauważył Motyka.

Terminy rozpoczęcia nowych inwestycji są przesuwane, co niepokoi wykonawców

- O cenach stali decyduje rynek, decyduje prawo popytu i podaży - wskazywał prezes Stalprofilu, Henryk Orczykowski. - O tym, jak działają dystrybutorzy stali, decydują klienci. Obserwujemy znaczne oznaki spowolnienia gospodarczego w całej Europie, a w Polsce to znamiona recesji. Popyt się obniża... Zużycie jawne stali od początku roku spada. Podobnie jak gospodarcza, a to, że huty wyłączają instalacje, oznacza dostosowanie się do rynku - zaznaczył Orczykowski.

I przypomniał, że inwestycje, które trwają od lat w naszym kraju, są obecnie przyhamowane.

- Także z braku środków finansowych. Inwestorzy, jak Gaz System czy PSG, nie mają środków na kontynuowanie rozpoczętych inwestycji. A terminy rozpoczęcia nowych są przesuwane, co bardzo niepokoi rynek wykonawców - podkreślał prezes Orczykowski.