Huta Cynku Miasteczko Śląskie chce zacząć produkować german

Pod względem produkcji germanu Huta Cynku Miasteczko Śląskie może zastąpić Unii Europejskiej ponad połowę dostaw z Rosji. Ważny dla elektroniki i zaawansowanej optyki surowiec jest w grupie metali ziem rzadkich. W Europie naturalne zasoby germanu posiada tylko Finlandia.

German jest wykorzystywany m.in. w produkcji elementów optycznych, paneli fotowoltaicznych, diod LED, a także półprzewodników.

Globalna produkcja tego surowca to około 140 ton, z czego niemal 2/3 przypada na Chiny.

HCM mogłaby wytwarzać 3 tony rocznie, podczas gdy roczna produkcja całej Rosji to 5 ton.

German to srebrzystoszary półmetal wykorzystywany m.in. w produkcji elementów optycznych, stosowanych np. w sprzęcie wojskowym, do produkcji paneli fotowoltaicznych, diod LED, a także elektroniki, chipów. Jego znaczenie może jeszcze wzrosnąć, bo z germanu można także uzyskiwać materiał nadprzewodnikowy, a to będzie miało duże znaczenie w rozwoju nanoelektroniki i nowej generacji komputerów.

- Obecna sytuacja rynkowa związana z brakiem półprzewodników na rynkach otwiera nowe możliwości zbytu koncentratu, tym samym zlikwidowaniu przestojów w produkcji elektroniki precyzyjnej. Trzeba przy tym dodać, że całkowicie nową perspektywę otwiera przed HCM wojna w Ukrainie i wynikająca z niej kwestia rezygnacji z surowców z Rosji - powiedział nam Mirosław Indyka, prezes zarządu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”.

Rosja wśród największych eksporterów

Największym producentem germanu są Chiny, skąd pochodzi 60-80 proc. globalnych dostaw. W Europie german mamy w Finlandii, która wytwarza jedną dziesiątą tego surowca na świecie. Fińskie dostawy zaspokajają jednak tylko połowę unijnych potrzeb. Głównym poza unijnym dostawcą germanu są dla nas Chiny, ale 10 proc. tego surowca pochodziło także z Rosji. Według serwisu Statista cała ubiegłoroczna produkcja germanu na świecie wyniosła 140 ton, z czego 95 ton pochodziło z Chin, a 5 ton z Rosji.

Na tym tle Polska może stać się dużym globalnym producentem germanu. W przyrodzie german bardzo rzadko występuje w postaci własnych minerałów. Najczęściej jest domieszką, np. w rudach cynku i miedzi. German znajduje się w surowcach dostarczanych do Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” w postaci niewielkiej domieszki. Według spółki zawartość germanu we wsadzie do produkcji jest na poziomie bardzo małego ułamka procentu, ale specyfika procesu technologicznego powoduje kumulację germanu w jednym z pieców segregacyjnych rektyfikacji cynku.

Surowce z domieszką germanu

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” w trakcie procesu głębokiego oczyszczania cynku metodą pirometalurgiczną produkuje stop polimetaliczny, który zawiera około 10 proc. germanu, a do tego cynę, ołów i miedź. Huta przy współpracy Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach pracuje nad metodą odseparowania germanu. Wstępne badania prowadzone w HCM pokazały, że schemat technologiczny miałby wykorzystywać metody hydrometalurgiczne (prowadzone w temperaturach nie przekraczających 100 st. C z wykorzystaniem roztworów wodnych) i można go oprzeć o następującą sekwencję operacji: utlenianie stopu do postaci zgarów, ługowanie zgarów, odcynowanie otrzymanego roztworu oraz wytrącanie koncentratu germanowego.

„W porównaniu do dominujących w hucie metod pirometalurgicznych, są one mniej energochłonne i bardziej przyjazne dla środowiska. Zaplanowano też badania dotyczące zagospodarowania produktów ubocznych technologii w obiegu technologicznym. Dlatego też opracowywane rozwiązanie stanowi ważny krok, zgodny z ideą zielonego ładu propagowanego przez UE oraz Strategią CSR na lata 2022-2026” - napisano w komunikacie spółki.

Na celu miliony dolarów

Prace badawcze są prowadzone w ramach projektu pt. "Innowacyjna technologia odzysku germanu ze stopu polimetalicznego powstającego w procesie rektyfikacji cynku” i finansowane w ramach jednego z projektów B+R dla przedsiębiorstw przez NCBiR oraz ze środków Huty Cynku Miasteczko Śląskie. Projekt rozpoczął się 1 października 2021 r. a zakończy się 31 grudnia 2023 r. Szacowany koszt pierwszego etapu badań wyniesie ok 2,8 mln zł.

- Huta mogłaby uzyskiwać 3 tony czystego germanu rocznie. Biorąc pod uwagę przekraczające obecnie 1000 dolarów ceny 1 kilograma germanu roczna wartość produkcji HCM mogłaby przekraczać 3 mln dolarów. Jest o co walczyć - przekonuje Mirosław Indyka.