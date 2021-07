Huta Częstochowa: nowy inwestor chce produkować milion ton stali rocznie

Zwiększenie produkcji stali do miliona ton rocznie oraz realizacja ekologicznego programu Greensteel znalazły się wśród planów nowego inwestora Huty Częstochowa, przedstawionych podczas czwartkowego spotkania z władzami tego miasta.

Chcemy produkować milion ton stali rocznie - zapowiedział w czwartek dyrektor zarządzający Liberty Częstochowa Sp. z o.o.,.

Obecnie teoretyczne zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa sięgają 800 tys. ton stali rocznie.

W Hucie Częstochowa, która w tym roku obchodzi jubileusz 125 lat istnienia, zatrudnionych jest obecnie 1126 pracowników.

Z końcem maja zakończyła się procedura sprzedaży Huty Częstochowa. W lutym br. przetarg za 190 mln zł wygrała spółka Corween Investments z grupy Liberty - potentata na rynku hutniczym - będąca od grudnia ub. roku dzierżawcą huty. Spółka Corween Investments zmieniła następnie nazwę na Liberty Częstochowa.

"Cieszymy się, że udało się sfinalizować transakcję zakupu huty i ma ona nowego właściciela, który może zapewnić stabilną przyszłość. Dla nas ważne było także to, aby spółka zarządzająca częstochowską hutą miała siedzibę w Częstochowie, bo to oznacza wpływy podatkowe do budżetu miasta i ten warunek został spełniony" - powiedział podczas czwartkowego spotkania z kierownictwem spółki Liberty Częstochowa prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, cytowany przez biuro prasowe Urzędu Miasta.

Dyrektor zarządzający Liberty Częstochowa Krishnamoorthy Venkatasubramanian przedstawił obecną sytuację przedsiębiorstwa i plany na najbliższą przyszłość. Obejmują one m.in. zwiększenie możliwości produkcyjnych, rozszerzenie asortymentu wyrobów i pozyskanie nowych rynków dla częstochowskich blach grubych. W tym celu planowane są inwestycje i remonty.

Częstochowska Huta, produkująca stal ze złomu i surówki w piecu elektrycznym KONEL, dąży do realizacji założeń programu Greensteel, czyli wytwarzania produktów z minimalnym śladem węglowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. "Chcemy produkować milion ton stali rocznie" zapowiedział w czwartek dyrektor zarządzający Liberty Częstochowa Sp. z o.o., która po zakupie Huty stała się jednym z większych pracodawców, a także płatników podatków w Częstochowie.

Tematy, które omawiano podczas spotkania z władzami miasta, to przede wszystkim rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego na terenach hutniczych, a także wspólne działania na rzecz kształcenia przyszłych kadr dla huty. Urząd Miasta i Liberty Częstochowa widzą możliwość przygotowania wspólnych programów, zachęcających młodzież do nauki zawodu, a we współpracy z uczelniami wyższymi - także zabezpieczenia kadr inżynierskich.

Przedstawiciele spółki Liberty Częstochowa zaoferowali wsparcie dla starań Urzędu Miasta o pozyskiwanie środków europejskich oraz z budżetu państwa na rozwój infrastruktury drogowej w Częstochowie. Obie strony umówiły się na kolejne rozmowy w celu ustalenia szczegółowych rozwiązań. Pierwsze ze spotkań zostało zaplanowane jeszcze w tym tygodniu w Miejskim Zarządzie Dróg.

Wcześniej dzierżawcą upadłej Huty Częstochowa, prowadzącym produkcję w zakładzie, była firma Sunningwell International Polska. Na początku grudnia ubiegłego roku syndyk rozwiązał umowę z tym dzierżawcą po tym jak m.in. produkcja w zakładzie stanęła, a część załogi trafiła na postojowe. Kolejnym dzierżawcą została spółka Corween Investments, która wznowiła produkcję w zakładzie 10 stycznia br.