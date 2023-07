Huta KGHM otrzymała prestiżowy certyfikat

Należąca do KGHM Huta Miedzi Cedynia otrzymała certyfikat i prawo do posługiwania się znakiem The Copper Mark. Potwierdza on , że zakład prowadzi efektywną i zgodną z najwyższymi standardami produkcję miedzi.

Znakiem Copper Mark od 2021 roku mogą się chwalić pozostałe huty KGHM: Głogów i Legnica.

– Wszystkie huty KGHM spełniają najwyższe globalne standardy produkcji w zakresie środowiskowym, społecznym i zarządczym. Pracujemy zgodnie z normami środowiskowymi, dbamy o otoczenie i możemy się pochwalić świetną współpracą z lokalnymi społecznościami. Wyróżnienie dla Huty Miedzi Cedynia potwierdza pozycję KGHM jako światowego lidera w branży wydobywczej – mówi Tomasz Zdzikot, prezes KGHM.

Huta Miedzi Cedynia spełniła 32 kryteria konieczne do przyznania znaku Copper Mark. Pod uwagę wzięto działania związane m.in. z ochroną środowiska, łańcuchem dostaw dla metali, warunkami pracy, prawami pracowników, praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem czy współpracą z lokalnymi społecznościami.

Certyfikat obecnie jest standardem rynkowym, który pozwala KGHM skutecznie konkurować na rynku produktów przetworzonych z miedzi.

Ponad 25 proc. miedzi wydobywanej na całym świecie jest obecnie produkowane w zakładach objętych gwarancją Copper Mark.