Huta Miedzi Legnica po kapitalnym remoncie

Był żmudny i najdłuższy w historii. Dzięki temu postojowi remontowemu Huta Miedzi Legnica jest niemal jak nowa. Najstarszy oddział KGHM jest w dobrej formie, ciąg technologiczny przeszedł liczne remonty i zyskał nowe instalacje.

W żużlu też zmiany

W trakcie postoju wyremontowano m.in. piece szybowe, instalację suchego i mokrego odpylania, pompownie. Wymieniono fragmenty instalacji przesyłającej gaz gardzielowy agregaty mokrej oczyszczalni gazów m.in. skruber czy dwa odkraplacze.Zrealizowano także ważne zadania proekologiczne. Jednym z nich jest zabudowa instalacji pneumozdmuchiwaczy do udrażniania na ruchu odciągów z pieców szybowych i gazociągów suchej oczyszczalni gazów celem eliminacji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska naturalnego.W ramach programu BAT As (najlepszej osiągalnej technologii) zmodernizowano układ odpylania filtra workowego PSz1 i filtrów kasetowych PSz2 oraz Psz3 na piecach szybowych. Miejsce trzech starych filtrów zajęły nowe wraz z infrastrukturą. Te instalacje poprawiają bezpieczeństwo pracy i minimalizują nasze oddziaływanie na środowisko.Wydział rafinacji ogniowej miedzi po postoju rozstał się ze starą kruszarką, która na składowisku żużla pracowała niewiele krócej niż istnieje sama huta.Na składowisku przygotowywany jest żużel dla potrzeb pieców szybowych. Podczas postoju odtworzono węzeł kruszenia i przesiewania żużla konwertorowego, w skład którego weszły zbiornik, kruszarka, przenośnik czołowo płytowy i przesiewacz. Ich wymiana pozwoliła na redukcję hałasu, zapylenia i poprawę warunków pracy. Prace postojowe na składowisku objęły także odtworzenie wyeksploatowanych ścian dołów żużlowych w hali składowiska żużla.W Wydziale rafinacji ogniowej miedzi wykonano też szereg remontów, które objęły obszar konwertorów, odpylni konwertorowej i pieców anodowych. Zakończono modernizację podtorza suwnic w hali głównej ciągu ogniowej produkcji miedzi. Wymieniono również wysłużone elementy instalacji przetłaczające gazy do fabryki kwasu siarkowego, m.in. wentylator końcowy C008 (WK2) oraz część rurociągu transportowego. Nowy wentylator działa o wiele ciszej niż poprzedni, jest bardziej wydajny i ma większe możliwości.Huta Miedzi "Legnica" w Polsce produkuje miedź o zawartości 99,99 proc. metalu w postaci katod.Sama huta utworzona została w 1951 r. pod nazwą Legnickie Zakłady Metalurgiczne. W Wigilię, 24 grudnia 1953 r. został dokonany pierwszy spust miedzi z rudy pochodzącej z kopalń tzw. Starego Zagłębia Miedziowego.