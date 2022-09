Huta US Steel w Koszycach gasi wielki piec

US Steel na dwa miesiące wyłączyła wielki piec w hucie w Koszycach. W tym czasie mają być przeprowadzone prace remontowe. Może się jednak okazać, że na dłużej. Najchętniej US Steel znalazłoby dla huty nowego właściciela.

US Steel 4 września wygasiła wielki piec nr 2 w hucie w Koszycach w Słowacji. Powodem są planowane na dwa miesiące prace serwisowe, ale firma poinformowała serwis Argus Media, że dostosuje swój terminarz prac do „zapotrzebowania konsumentów”. Teoretycznie może to oznaczać zarówno skrócenie jak i wydłużenie prac, ale w obecnej sytuacji, kiedy coraz więcej producentów stali w Europie gasi piece ze względu na bardzo wysokie koszty z jednej strony, a niskie ceny wyrobów i spadek popytu na stal z drugiej.

Należąca od 20 lat do US Steel huta już kilka razy szukała nowego właściciela. Ostatnie informacje na ten temat pojawiły się wiosną tego roku. Huta oficjalnie nie potwierdzała ani nie zaprzeczała informacjom. Poinformowano jedynie, że huta poszukuje partnerów, którzy pomogliby osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050.

To może być jedna z przyczyn poszukiwania nowych właścicieli. Według informacji z grudnia ubiegłego roku wymuszona przez dekarbonizację zmiana technologii i zastąpienie wielkich pieców piecami elektrycznymi wymagałaby inwestycji w wysokości 1,5 mld euro. Huta miała wówczas rozmawiać o ewentualnym wsparciu tych inwestycji przez słowacki rząd. Prace miałyby ruszyć wiosną. Zamiast informacji o ich rozpoczęciu pojawiły się w kwietniu kolejne informacje o poszukiwaniu nowego właściciela.

Zakład w Koszycach to tradycyjna huta surowcowa - ma własną koksownię i trzy wielkie piece, w których stal wytwarza się z rudy żelaza. Wielkie piece były budowane w latach 60. ubiegłego wieku i kilkakrotnie modernizowane. Ma także dwie stalownie z 4 konwertorami tlenowymi oraz walcownie zimną i gorącą.

Budowany w czasach komunistycznych zakład jest mocno uzależniony od surowców z Rosji i Ukrainy - nadal z dostawcami w tych krajach łączy hutę szeroki tor.

