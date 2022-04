Huta w Koszycach znowu trafiła na sprzedaż

Według serwisu Hospodarskie Noviny firma US Steel znowu szuka nabywcy na hutę w Koszycach. Od pewnego czasu mają się toczyć rozmowy z potencjalnymi partnerami. Koncern nie komentuje tych doniesień.

Zgodnie z informacjami Hospodarskich Novin hutą w Koszycach jest zainteresowanych kilka firm i od pewnego czasu toczą się negocjacje. Nie ma jednak szczegółowych informacji o liczbie zainteresowanych i fazie negocjacji. Słowacki rząd i koncern US Steel nie komentują sprawy.

US Steel chciało sprzedać hutę w Koszycach już 5 lat temu i podobno miało wówczas dwie oferty – jedną z Czech, a drugą z Chin. Rzecznik spółki Jan Baca oznajmił, że na razie nie ma żadnych nowych informacji w sprawie sprzedaży huty. Stwierdził tylko, że koncern szuka strategicznych partnerów zarówno dla zakładów na Słowacji, jak i Stanach Zjednoczonych, co ma pomóc w osiągnięciu do roku 2050 neutralności klimatycznej.

Według najnowszych trendów technologiczna przyszłość produkcji stali pierwotnej (z rudy żelaza) to instalacje bezpośredniej redukcji, wykorzystujące gaz ziemny do wyrobu żelaza gąbczastego, przetapianego następnie na stal w piecach elektrycznych. W przyszłości do redukcji ma być wykorzystywany zielony wodór, co eliminuje z procesu tlenki węgla – zamiast nich powstaje woda.

Zakład w Koszycach to tradycyjna huta surowcowa – ma własną koksownię i trzy wielkie piece, w których stal wytwarza się z rudy żelaza. Wielkie piece były budowane w latach 60. ubiegłego wieku i kilkakrotnie modernizowane. Zakład posiada także dwie stalownie z czterema konwertorami tlenowymi oraz walcownie zimną i gorącą.

Budowany w czasach komunistycznych zakład jest mocno uzależniony od surowców z Rosji i Ukrainy – nadal z dostawcami w tych krajach łączy hutę szeroki tor.