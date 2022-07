Hutnictwo boi się przerw w dostawach gazu i szykuje się na najgorsze

Czy jesień przyniesie kolejną falę paniki na rynku stali, wzrost cen i zakupy "na wszelki wypadek"? Zapowiadane przez niektórych polityków w Europie przerwy w dostawach gazu mogą sprzyjać takiemu rozwojowi sytuacji. Hutnictwo stara się nie panikować, ale przygotować się na różne scenariusze.

- W wielu krajach pojawiają się głosy zapowiadające ewentualne wyłączenia gazu dla odbiorców przemysłowych, szczególnie wraz ze zbliżaniem się sezonu grzewczego - mówi Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognora.

Jerzy Kozicz, prezes CMC Poland, stara się studzić emocje, ale zastrzega, że trzeba się przygotowywać także na złe scenariusze. - Podstawą biznesu jest przygotowanie się na różne scenariusze, nawet jeżeli wiele z nich się nie sprawdzi - podkreśla.

Rosjanie wykorzystują gaz jako ekonomiczną broń przeciw Unii Europejskiej. Niemcy coraz głośniej przestrzegają przed możliwością braków gazu dla przemysłu, ograniczeń dostaw ciepłej wody do indywidualnych odbiorców. Niemieccy politycy i urzędnicy nawołują w mediach do oszczędzania gazu. Przemysł - również w Polsce - zaczyna się bać.

Na razie nikt nie mówi o panice, rosną jednak naciski na przygotowanie się do tej sytuacji.

Voestalpine już robi zapasy gazu

Najlepszym przykładem jest austriacka grupa Voestalpine, która to w maju 2022 roku po raz pierwszy zakontraktowała własne magazyny gazu. Grupa będzie magazynować do 1,5 TWh gazu, co ma wystarczyć na trzy miesiące pracy z pełną wydajnością lub nieco dłużej przy zmniejszonej wydajności.

- Wstrzymanie dostaw gazu przez Rosję lub odwrotnie – embargo na gaz Unii Europejskiej bardzo zaszkodziłoby europejskiemu przemysłowi. Gdyby jednak zaistniał ten najgorszy scenariusz, posiadanie własnych, pełnych magazynów gazu wraz z alternatywnymi źródłami gazu pozwoliłoby nam przez kilka miesięcy kontynuować prawie całą działalność produkcyjną w Austrii - powiedział Herbert Eibensteiner, dyrektor generalny Voestalpine.

Obecnie magazyny te są zapełnione w połowie pojemności, ale mają zostać całkowicie wypełnione do połowy lipca.

Polski rząd zapewnia przemysł, że nie grożą nam ograniczenia, bo wkrótce ma być gotowy do pracy gazociąg z Norwegii. Tylko że pojawiają się obawy o to, czy będzie go czym zapełnić. Miejmy nadzieję, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo faktycznie będzie miał odpowiednie ilości własnego gazu ze źródeł norweskich na zapewnienie potrzebnej ilości surowca.

Hutnictwo bez gazu nie pracuje

Przemysław Sztuczkowski przypomina, że hutnictwo, zwłaszcza elektryczne, jest mocno uzależnione od gazu. Jest on wykorzystywany np. do podgrzewania pieców i przyspieszania topienia w nich wsadu – złomu i slabów. Z drugiej strony duże ilości gazu zużywają także walcownie, bo slaby do walcowania trzeba rozgrzać do wysokiej temperatury.

Przemysław Sztuczkowski patrzy na sytuację przez pryzmat rynku i obawia się o kolejną fazę paniki, podobną do tej, jaka wybuchła w marcu, po napaści Rosji na Ukrainę, przerwaniu łańcuchów dostaw stali z Rosji i Ukrainy, a także rudy żelaza.

- Ryzyko jest namacalne. To może wywołać sztuczny popyt i niepotrzebną eskalację cen wyrobów hutniczych, bo klienci i dystrybutorzy mogą mieć obawy, że stali znowu zacznie brakować - wyjaśnia Przemysław Sztuczkowski.

- Podstawą biznesu jest przygotowanie się na różne scenariusze, nawet jeżeli wiele z nich się nie sprawdzi. To tak jak z cyberatakami – firmy się na nie przygotowują, choć nie wszystkie są faktycznie atakowane. Powinniśmy być przygotowani na różne scenariusze, także na konieczne ograniczenia wykorzystania gazu - mówi Jerzy Kozicz i zwraca uwagę, że Niemcy przygotowują np. programy dobrowolnej redukcji, przewidujące rekompensaty dla przemysłu.

Przepisy trzeba dostosować do rzeczywistości

W Polsce istnieją przepisy dotyczące przymusowych ograniczeń dostaw gazu, ale według Jerzego Kozicza były tworzone z myślą o chwilowych ograniczeniach w dostawach wywołanych zakłóceniami pracy infrastruktury przesyłowej i w ogóle nie przystają do obecnych zagrożeń związanych z ryzykiem niedoboru gazu w dłuższym okresie. Zakładają np. rozliczenie godzinowe, podczas gdy gaz jest innym produktem niż prąd i można go magazynować. W tym wypadku znacznie lepsze byłoby rozliczenie miesięczne.

- Jako branża proponujemy dwie rzeczy. Pierwszą jest zmiana regulacji tak, by dawały większą możliwość sterowania włączeniami i minimalizowania w ten sposób strat ekonomicznych. Chodzi o stosowanie rozliczania miesięcznego, a nie godzinowego, które utrudnia sterowanie procesami w przemyśle i obniża efektywność energetyczną. Druga rzecz to wprowadzenie w przypadku gazu rozwiązania w rodzaju Demand Side Response (DSR), czyli dobrowolne ograniczenie poboru gazu, za co dana firma miałaby otrzymywać częściową rekompensatę. Pozwoliłoby to pozostawić w magazynach więcej paliwa dla tych odbiorców, którym trudniej jest zrezygnować lub ograniczyć zużycie - sugeruje Jerzy Kozicz.

- Postulujemy zwiększenie elastyczności obecnego sytemu w zakresie rozliczania się i to zarówno pod względem okresów, jak i możliwości rozliczania się w ramach całego przedsiębiorstwa. W obecnych warunkach, jeżeli zostaną wprowadzone wyższe stopnie zasilania gazem, będziemy musieli wprowadzać ograniczenia na wszystkich instalacjach. Jako duże przedsiębiorstwo funkcjonujące w różnych lokalizacjach i wykorzystujące liczne instalacje, chcemy mieć możliwość wyboru, które instalacje będziemy ograniczali czy wyłączali całkowicie, a które – ze względów procesowych – powinny pracować normalnie - dodaje Tomasz Ślęzak, dyrektor Energii i Ochrony Środowiska, członek zarządu ArcelorMittal Poland.