Hutnictwo i koronawirus. Ociężałość Brukseli irytuje

Teraz doskonale widać, jak globalizacja gospodarki jest fatalna w skutkach - m.in. po przerwanych łańcuchach dostaw. Dlatego produkcja we wrażliwych segmentach przemysłu - a branża hutnicza do nich należy - może być na nowo przenoszona do poszczególnych krajów - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Przemysław Sztuczkowski, prezes zarządu firmy Cognor.

Brak podaży złomu może skutkować chęcią podwyższania jego cen. Z drugiej strony: jeżeli spadną obroty w hutach, to ta mała podaż złomu spotka się ze zmniejszonym popytem ze strony hut. Niższe ceny złomu nie sprowokują przecież większej ilości surowca na rynku.

- Raczej nie. Nie kontrolują wzrostu produkcji stali u siebie. Mimo kilku spotkań w ramach G-20, gdzie wskazywano Chinom, by zaprzestały zwiększać produkcję stali, nigdy tego nie zrobiły. Nie zredukowano tam mocy produkcyjnych w hutnictwie.Dlatego Chiny mogą się "udławić stalą". Teraz widać, jak globalizacja gospodarki jest fatalna w skutkach. Widać to doskonale po przerwanych łańcuchach dostaw. Stąd produkcja we wrażliwych segmentach przemysłu - a branża hutnicza do nich należy - może być na nowo przenoszona do poszczególnych krajów.- Jestem tu może niepoprawnym optymistą, ale sądzę, że rządzącym w krajach Unii Europejskiej obecna sytuacja daje wiele do myślenia. I być może zacznie się relokacja przemysłu. Ta hipokryzja musi się kiedyś kończyć.Dwutlenek węgla nie ma granic. Ileż razy to trzeba powtarzać?! Nie można walczyć z emisją dwutlenku węgla, a z drugiej strony masowo sprowadzać produkty wytwarzane poza Unią bez oglądania się na kwestie środowiskowe. Może przyjdzie tu więc otrzeźwienie.- Generalnie nieco zaskoczyło mnie to, że ludzie są u nas bardzo zdyscyplinowani. Jest dyscyplina w pracy, ludzie przestrzegają norm, uważają na siebie... Widzę to w naszych zakładach i to akurat jest budujące.Rozmowę przeprowadzono w ramach projektu EEC Defence - Razem bronimy gospodarki, animowanego przez Grupę PTWP, organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC).