Hutnictwo ma nowy powód do ucieczki z Europy

Bliski Wschód i Afryka mogą stać się nowymi ziemiami obiecanymi hutnictwa. Może się okazać, że różnica kosztów uzyskania energii z OZE będzie sprzyjać przenoszeniu produkcji stali „wodorową” ścieżką do północnej Afryki czy na Bliski Wschód. Pierwsze kroki już podjęto.

Wielkie zagłębia stalowe powstawały blisko złóż rudy żelaza i węgla lub co najmniej jednego z tych surowców. Dziś ważniejsza staje się energia z OZE.

„Zielony” wodór z elektrolizy w krajach arabskich czy afrykańskich jest kilkakrotnie tańszy niż w Europie.

Drugi element kosztów, „zielona” energia elektryczna dla uzupełniających DRI pieców elektrycznych także będzie znacznie tańsza w tych regionach.

W zasadzie to nie powinno dziwić – dzisiejsze zagłębia hutnicze powstawały dziesiątki lat temu w miejscach, gdzie były surowce lub dobry do nich dostęp. Przykładem może być Górny Śląsk, ale także Zagłębie Ruhry, w którym hutnictwo rozwinęło się dzięki bogactwu węgla, rud cynku i ołowiu.

Pokłady węgla przyciągnęły hutnictwo także do Zagłębia Saary. Styria, austriacki region, w którym zaczęła się historia koncernu Voestalpine, to zagłębie surowców, m.in. rudy żelaza i węgla. W Salzgitter (nazwę od miasta przejął jeden z niemieckich koncernów metalurgicznych) hutnictwo powstało dzięki obecności rudy żelaza.

Potem huty powstawały tam, gdzie łatwo było dowieźć węgiel i rudę z innych regionów – Brema, Ijmuiden, Gandawa, Dunkierka, Gijon, Fos-sur-Mer czy Tarent to nie tylko siedziby hut, ale przede wszystkim porty.

Czytaj także: Hutnictwo w Europie hamuje. Wielkie piece idą w odstawkę

Teraz okazuje się, że potrzeby nieco się zmienią, bo w najbliższych dekadach węgiel ma zniknąć z hutniczych procesów. Według planów zastąpi go wodór i to nie ten, który można uzyskiwać przez zgazowanie węgla, tylko „zielony” – wytwarzany dzięki elektrolizie wykorzystującej energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł.

Będzie to wymagało całkowitej zmiany technologii. Zamiast koksowni i wielkich pieców, muszą stanąć instalacje bezpośredniej redukcji rudy żelaza (DRI) i piece elektryczne, w których uzyskiwane z DRI żelazo gąbczaste będzie zmieniane w stal. To infrastruktura, którą trzeba od podstaw zbudować. Powstaje pytanie, czy hutnicze koncerny będą się trzymały dotychczasowych lokalizacji, czy wybiorą całkiem nowe? Za zmianą, przynajmniej częściową, przemawia ekonomia.

Tani wodór może być magnesem

– Produkcja stali została umieszczona w Niemczech ze względu na dostęp do węgla, ale gdzie znajdzie się w przyszłości... Tam, gdzie wodór będzie produkowany najtaniej. Oto co się stanie – powiedział Paddy Padmanathan, dyrektor zarządzający saudyjskiej firmy energetycznej ACWA Power. Dotyczy to zresztą nie tylko stali, ale np. produkcji nawozów.

Serwis Argus wyliczył, że wykorzystując elektrolizery PEM o mocy 100 MW z własnym zasilaniem z OZE, w północnej Europie można produkować zielony wodór w cenie 8,07 dolara za kg (uwzględniając koszty inwestycji). Ta sama ścieżka w Omanie doprowadzi do otrzymania wodoru w cenie 5,28 dol., a w Australii 4,89 dolara. Jeszcze ciekawsza jest sytuacja Afryki.

Czytaj także: Stali z wodoru jeszcze nie ma, ale już trwa do niej wyścig

Co prawda według kalkulacji Argus dziś w Namibii koszt wodoru ze stumegawatowego elektrolizera to koszt 7,35 dolara za kilogram, ale Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) szacuje, że w 2030 roku koszt kilograma wodoru wyprodukowanego w północnej Afryce ma wynieść nieco powyżej 2 dolarów, ale w południowej już mniej niż 2 dolary. W niektórych regionach Afryki wodór produkowany z wykorzystaniem OZE może kosztować mniej niż 1,5 dolara za kg.

Gdyby wykorzystywać produkcję wodoru z gazu ziemnego i technologie magazynowania CO2, to w północnej Afryce cena kilograma wodoru w 2030 roku może zjechać już powyżej 1 dolara. Według IEA na południu Afryki największy potencjał produkcji mają RPA, Namibia i Botswana, podczas gdy na północy to m.in. Egipt, Libia, Sudan i Czad.

Międzynarodowe firmy już budują elektrolizery w Afryce

Agencja przewiduje przy tym, że koszt transportu wodoru do północnej Europy wyniesie w 2030 roku nieco powyżej 4 dolarów przy transporcie z Afryki i nieco poniżej przy dowozie z Bliskiego Wschodu, a jeżeli wodór byłby transportowany pod postacią amoniaku, to koszty te wyniosłyby odpowiednio 3,5 i 3 dolary.

Międzynarodowe firmy już moszczą sobie miejsca w Afryce. Brytyjska firma Chariot chce budować w Mauretanii zakład produkcji wodoru przy wykorzystaniu OZE o rocznych mocach rzędu 10 GW, a australijski CWP Global w tym samym kraju chce stawiać elektrolizery o łącznej mocy 30 GW.

Czytaj także: Handel emisjami powinien wspierać, a nie wymuszać dekarbonizację

Producenci stali już ten trend widzą. ArcelorMittal i mauretański Snim, dostawca rudy żelaza, podpisały w maju porozumienie o współpracy i rozpoczną prace nad wstępnym studium wykonalności projektu wspólnej budowy zakładu peletyzacji rudy i instalacji bezpośredniej redukcji DRI, umiejscowionych w Mauretanii.

Kolejnym wskazaniem do umiejscowienia produkcji żelaza gąbczastego metodą DRI w Afryce ma być też perspektywa rozwoju tego regionu i plany zbudowania w tamtejszych krajach infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej. To proces wymagający dużych ilości stali.

Rośnie rynek stali w Afryce

– Dziś największym rynkiem stali są Chiny, ale za pięć lat będą to Indie, a wkrótce potem Afryka – powiedział podczas konferencji Wodór 2022 Thierry Leperq, prezes hiszpańskiej spółki HyDeal.

Jeszcze 3-4 lata temu byłby to jednoznaczny sygnał do wyprowadzania produkcji z Europy. W erze niepewności – wywołanej rwaniem dalekich łańcuchów dostaw, najpierw przez epidemię COVID-19, potem przez zatkany Kanał Sueski, a w końcu wojnę, jaką Rosja rozpętała na Ukrainie – decyzje mogą jednak być określane także przez obawy przed zbytnim wydłużaniem dostaw. Nawet wówczas jednak północna Afryka wydaje się być atrakcyjną lokalizacją, przynajmniej dla instalacji DRI i produkcji wodoru. Z samą stalą może już być nieco inaczej.

W tym wypadku umieszczanie finalnej produkcji w pobliżu zakładów zużywających dużo stali, np. fabryk motoryzacyjnych, wydaje się być całkiem rozsądne. Z drugiej strony jednak uzupełnieniem instalacji DRI w „wodorowej” ścieżce produkcji stali są piece elektryczne, a te wymagają olbrzymich ilości energii.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognora, powiedział, że piece jego huty biorą tyle energii, co średniej wielkości miasto, a Jerzy Kozicz, prezes CMC Poland, deklaruje, że piec huty w Zawierciu, choć to nowoczesna i energooszczędna (jak na piec hutniczy) instalacja, zużywa tyle energii, co miasto Kraków. Biorąc pod uwagę ostatnie szaleństwo cen energii w Europie, to może być mocny argument za umiejscowieniem nowych pieców tam, gdzie energia z OZE jest tańsza.