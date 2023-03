Hutnictwo ma za sobą trudny rok, ale teraz perspektywy są już dobre

W 2023 r. nie spodziewam się ani drastycznych spadków, ani wzrostów produkcji hutniczej w UE. Myślę, że produkcja stali w 2023 r. będzie wyższa niż w roku 2022, ale może być trudno przekroczyć rekordowy poziom z 2021 r. - mówi Aneta Mielewczyk, prezes firmy Waltoria.

Unia Europejska naciska na przyśpieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii. Ich realizacja pociągnie za sobą znaczący wzrost zużycia wyrobów stalowych.

- Dziś na rynku większość materiałów jest dostępna, co nie zmienia faktu, że coraz ważniejszą rolę odgrywają cena i pochodzenie materiału - mówi Aneta Mielewczyk, prezes spółki Waltoria, prowadzącej platformę handlową wyrobów hutniczych.

Jak mówi, część firm naciska na to, by konstrukcje stalowe produkować z europejskich materiałów. To czasami stanowi wyzwanie, gdyż nie wszystko jest na półce i niejednokrotnie trzeba czekać na materiał z produkcji, co znacząco wydłuża czas oczekiwania.

Długoterminowy optymizm, krótkoterminowa niepewność

- Kolejnym aspektem jest cena - wyższa niż cena konkurencyjnego materiału ze Wschodu, najczęściej leżącego na półce. Jednak, i to jest warte podkreślania, huty bardzo szybko poradziły sobie z brakiem wsadu z Ukrainy, spowodowanym wybuchem wojny u naszego sąsiada. Tak czy inaczej, pomimo faktu że gospodarka światowa jest zawsze skomplikowaną układanką, krótkoterminowe perspektywy popytu wydają się teraz mniej złożone niż bezpośrednio po rozpoczęciu konfliktu w Ukrainie - twierdzi Aneta Mielewczyk.

W jej ocenie wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących dziesięcioleciach wzrost liczby ludności, urbanizacja, infrastruktura związana z dekarbonizacją i rosnący standard życia będą napędzać popyt na stal i metale nieżelazne. W ślad za tym konieczny staje się wzrost podaży krytycznych minerałów, takich jak nikiel i miedź, także – a może przede wszystkim – tych pochodzących z recyklingu.

Największy na świecie producent stali ArcelorMittal w związku z poprawą koniunktury w największych gospodarkach oczekuje wzrostu popytu na stal o 2-3 proc. Z kolei zaktualizowana prognoza branżowej grupy Eurofer sugeruje, że w 2023 r. popyt na stal w Unii Europejskiej obniży się o 1,6 proc. Nie ma więc jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o perspektywy rynku hutniczego w 2023 r.

- Jeden z największych odbiorców stali, czyli sektor budownictwa, dość mocno przyhamował. Wiele inwestycji jest wstrzymanych albo dopiero się rozpoczyna. Czasy wciąż są niepewne, a wysoki kurs euro, inflacja i drogie kredyty nie wspierają inwestycji. Czujemy jednak duży nacisk ze strony UE na rozwój energii odnawialnej, a co za tym idzie planowane są potężne przedsięwzięcia w tym zakresie, w ramach których zużycie stali będzie znaczące - wskazuje Aneta Mielewczyk.

Na Ukrainie trwa wojna, co też się przekłada na sektor hutniczy, ponieważ rosną wydatki na uzbrojenie, a to generuje popyt na stal. Jeśli uda się zakończyć wojnę w 2023 roku, kolejnym czynnikiem, który wpłynie na zapotrzebowanie na stal, będzie odbudowa infrastruktury na Ukrainie.

Rok 2022 był trudny dla hutnictwa. W 2023 roku będzie odbicie?

- W 2022 r. produkcja stali spadła globalnie o 4,3 proc. W 2023 r. nie spodziewałabym się ani drastycznych spadków, ani wzrostów. Myślę, że ostatecznie produkcja stali w 2023 r. będzie wyższa niż w roku 2022, ale może być trudno przekroczyć poziom z 2021 r., który był rekordowy - dodaje Aneta Mielewczyk.

Zauważa, że rok 2022 r. na rynku hutniczym był dość trudny. W pierwszej połowie roku branża borykała się z rekordowym poziomem cen (nie były one nawet w zasięgu prognoz) wyrobów hutniczych.

- Na początku marca 2022 r. stal budowlana osiągnęła nienotowaną dotychczas cenę ok. 9500 zł za tonę. Za tonę prętów żebrowanych trzeba było zapłacić od 7700 zł do 8000 zł netto (od 9500 zł do ok. 9900 zł brutto). Druga połowa roku była już łaskawsza i ceny zaczęły spadać. W styczniu 2023 r. ceny prętów żebrowanych znalazły się na poziomie od 3,5 zł do 3,6 zł za kilogram – i rosną - wylicza Aneta Mielewczyk.

Podkreśla, że wojna na Ukrainie nagle odcięła polski rynek od ogromnych zasobów stali z tego kraju. Mimo że Rosja dalej produkuje stal, przestaliśmy ją kupować w ramach sankcji i żeby nie wspierać rosyjskiego biznesu.

Sytuację jeszcze bardziej skomplikował drastyczny wzrost cen energii elektrycznej oraz paliw. Przemysł hutniczy jest jednym z najbardziej energochłonnych sektorów, dlatego został szczególnie dotknięty przez wysokie ceny prądu, gazu i paliw.

W Polsce produkcja hutnicza zmalała o 8,5 proc. w skali roku

W 2022 roku całkowita produkcja stali surowej w Polsce wyniosła 7,73 mln ton i była porównywalna z wynikami z roku 2020, gdy nasze huty wyprodukowały 7,85 mln ton. Nie mamy jednak powodów do optymizmu, ponieważ w ujęciu rocznym odnotowano spadek na poziomie ponad 8,5 proc., co jest znaczącą i odczuwalną ilością w skali całego kraju.

- Największym beneficjentem spadków produkcji w Europie są Chiny. Bardzo dobrze ma się także produkcja w Indiach, Turcji czy Iranie - wskazuje Aneta Mielewczyk.

Zwraca uwagę, że te kraje również, choć być może wolniej i mniej krzykliwie niż Unia Europejska, zmierzają w kierunku produkcji zielonej stali. Tylko wtedy będą miały dostęp do bogatego europejskiego rynku.

- Rynku, na którym coraz częściej padają pytania o zrównoważone łańcuchy dostaw i świadectwo pochodzenia produktu. Myliłby się jednak ten, kto jednoznacznie wskazywałby na kraje azjatyckie jako jedynych beneficjentów zielonej transformacji. Przede wszystkim musimy pamiętać o amerykańskiej ustawie. Stany Zjednoczone w tym okresie miały już uchwalona ustawę i przepisy Inflation Reduction Act (IRA) i niemal 400 mld dol. zarezerwowanych na jej realizację. Ponadto planowały nałożenie zaporowych ceł na rosyjskie aluminium. Myślę, że połączenie tych działań da impuls rozwojowy amerykańskiemu przemysłowi stalowemu - podkreśla Aneta Mielewczyk.

Ocenia, że w UE skutecznie zagospodarujemy swój własny fragment rynku, czyli segment stali wysokogatunkowych, specjalistycznych lub charakteryzujących się wysokimi wymaganiami jakościowymi.

Konieczne jest uszczelnienie eksportu złomu z Unii Europejskiej

W jej ocenie jednym ze sposobów ochrony europejskiego rynku stali jest uszczelnienie eksportu złomu do Chin i Turcji.

Przypomina opinię szefa organizacji Eurofer Axela Eggerta, który kilka miesięcy temu przekonywał, iż Europa nie powinna pozwalać na eksport kluczowych odpadów za granicę, tym bardziej że odpady takie jak złom żelazny są strategicznym surowcem wtórnym w gospodarce o obiegu zamkniętym i w dekarbonizacji.

- Ogromne znaczenie ma więc przyjęta w połowie stycznia przez Parlament Europejski rewizja rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów. To dobry krok w kierunku traktowania złomu jako surowca krytycznego, niezbędnego w procesie produkcji zielonej stali. Europa zdecydowanie powinna chronić ten materiał - podsumowuje Aneta Mielewczyk.