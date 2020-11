Hutnictwo się nam zwija

W ciągu roku produkcja stali w Unii Europejskiej skurczyła się o 14 proc. W przypadku Polski spadek jest jeszcze bardziej dotkliwy. Jednocześnie produkcja hut w Azji rośnie w dwucyfrowym tempie. Restrykcyjna polityka klimatyczna UE w połączeniu z nieudolnością w chronieniu własnego rynku, niszczy europejski przemysł stalowy. W branży przestrzegają, że niedawna decyzja o likwidacji wielkiego pieca w Krakowie może być początkiem lawiny.

- O podatku węglowym mówi się od wielu miesięcy, ale to na razie puste hasło - zaznacza Andrzej Karol, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność. - Z drugiej strony UE coraz bardziej dokręca śrubę polityki klimatycznej. Ostatnim tego przejawem jest zapowiedź podwyższenia celu redukcyjnego do 2030 roku. Hutnictwo i wiele innych przemysłów energochłonnych nie ma na dzisiaj technologicznej możliwości produkcji bez emitowania CO2. Jednak tym mało kto w Brukseli się przejmuje - podkreśla.Dodatkowym zagrożeniem dla polskiego hutnictwa jest tzw. opłata mocowa, która ma zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku. Wygeneruje ona dla hutnictwa i innych branż energochłonnych - wskazują w Solidarności śląsko-dąbrowskiej - ponad miliard dodatkowych kosztów rocznie. 1 października strony pracodawców i pracowników zasiadających w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach przyjęły stanowisko, w którym zaapelowały do rządu m.in. o obniżenie lub zawieszenie opłaty mocowej dla przemysłów energochłonnych do końca przyszłego roku.- Ten rok zwłoki dałby nam czas na wypracowanie nowych rozwiązań dla branży. Umożliwiłby też być może skorzystanie ze środków pochodzących z zapowiadanego unijnego funduszu odbudowy gospodarczej po pandemii. Niestety jak dotąd nie otrzymaliśmy od rządu żadnej oficjalnej odpowiedzi na nasze stanowisko - mówi Andrzej Karol, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.Wskazuje przy tym, że nałożenie kolejnego obciążenia na przemysł stalowy w środku kryzysu gospodarczego może być gwoździem do trumny dla całej branży.- Od lat mówimy o tym, że unijna polityka klimatyczna spowoduje, że przemysł stalowy wyniesie się z Europy. Dzisiaj to już nie tylko słowa, ale fakty, o czym świadczy niedawna decyzja ArcelorMittal Poland dotycząca likwidacji wielkiego pieca w Krakowie - podkreśla przewodniczący hutniczej Solidarności.Zobacz także: Hutnictwo i koronawirus. Ociężałość Brukseli irytuje