Hutnictwo w cieniu wojny. Zaproszenie na sesję w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Hutnictwo to jeden z tych sektorów gospodarki, w które trwająca na Ukrainie wojna uderzyła najmocniej, dokładając się do już i tak sporego worka problemów. Jaka jest przyszłość hutnictwa i europejskiego rynku stali? Jakich zmian trzeba się spodziewać? To jeden z tematów dyskusji podczas sesji Hutnictwo w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Przemysł stalowy od lat boryka się z trudnościami. Wydawało się, że po znaczącym wzroście kosztów surowców i energii, skurczeniu się popytu ze względu na pandemię gorzej już być nie może. Wtedy wybuchła wojna, w której jeden ze znaczących krajów-eksporterów surowców, półwyrobów i wyrobów stalowych napadł na drugi kraj z czołówki dostawców unijnego hutnictwa. Kryzys wywołany na rynku przez wojnę będzie więc jednym z podstawowych tematów rozmów w czasie panelu Hutnictwo.

Na pewno wrócimy jednak także do spraw, które choć są nieco przykryte przez obecny kryzys będą miały wpływ na stan hutnictwa i rynku stalowego w najbliższych latach.

Relokacja produkcji, dostęp do surowców i półproduktów, zmiany w łańcuchach dostaw, dystrybucji, strukturze popytu i podaży top kolejne tematy dyskusji. Kolejnym będą kwestie energii, zarówno ze względu na dekarbonizację i poszukiwanie zielonej energii, jak i z perspektywy wsparcia transformacji firm energochłonnych, do których należy hutnictwo. Jak pakiet Fit for 55 wpłynie na kiędzynarodowa konkurencyjność europejskiego hutnictwa? Czy opłata od importu emisji (CBAM) powstrzyma zjawisko ich ucieczki (carbon leakage)? Jaka powinna być przyszłość systemu ETS? To kolejne pytania, na które będziemy się starali znaleźć odpowiedź w dyskusji.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): Stefan Dzienniak, prezes zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Iwona Dybał, prezes zarządu, Polska Unia Dystrybutorów Stali, Mariusz Jerzy Golecki, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Henryk Orczykowski, prezes zarządu, dyrektor generalny, Stalprofil SA, Przemysław Sztuczkowski, prezes zarządu, Cognor Holding SA, Tomasz Ślęzak, dyrektor Energii i Ochrony Środowiska, członek zarządu odpowiedzialny za relację z sektorem publicznym, ArcelorMittal Poland oraz Marek Wesoły, poseł na Sejm RP.

Sesja Hutnictwo odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. w godzinach 13.30-15.00 w sali Audytoryjnej.