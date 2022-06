Hutnictwo w Europie hamuje. Wielkie piece idą w odstawkę

Piec o mocy ponad 1 mln ton rocznie może wygasić w Dunkierce koncern ArcelorMittal. Podobno to wynik niewielkiego zapotrzebowania na stal. Dwa piece w innych hutach także nie wznawiają pracy.

Planowany do wyłączenia wielki piec to jeden z trzech pracujących w hucie w Dunkierce.

Salzgitter po raz kolejny przesunął termin ponownego włączenia wygaszonego w 2019 roku pieca.

Wysokiem zapasy zbudowane wiosną i niższa aktywność użytkowników stali powodują spadek cen.

Powołując się na „rynkowe źródło” serwis Argus poinformował o możliwym wyłączeniu jednego z wielkich pieców huty ArcelorMittal w Dunkierce. W sumie pracują tam trzy wielkie piece o łącznych mocach produkcyjnych sięgających 7 mln ton rocznie. Do wyłączenia miałby pójść piec o mocy 1,2 mln ton.

Argus zwraca uwagę, że to nie jedyny stygnący piec w Europie. Wielki piec w Eisenhuttenstadt, który został wyłączony ze względu na planowany remont, miał ponownie ruszyć na początku przyszłego miesiąca, ale możliwe jest opóźnienie tego terminu.

Salzgitter opóźnia restart

Kilka dni temu niemiecka firma Salzgitter po raz kolejny odłożyła wznowienie pracy przez wielki piec o mocy 600 000 ton, wygaszony jesienią 2019 roku. Początkowo miał być włączony przed rokiem, potem restart opóźniono do pierwszego kwartału tego roku, następnie do maja lub czerwca tego roku, a najnowsza wyznaczona data to wrzesień.

W ostatnich tygodniach spada cena stali. 17 czerwca tona blachy HRC w północno-wschodniej części Unii Europejskiej kosztowała 886,25 euro za tonę. W porównaniu z marcowym szczytem na poziomie 1411,75 euro to spadek o ponad 525 euro.

Rynek hamuje po wiosennej panice

Po napaści Rosji na Ukrainę ceny w Europie poszybowały w górę, co w części było wynikiem kupowania stali „na zapas”, w związku z niepewną sytuacją, jaką stworzyło zamknięcie rynku dla rosyjskiej stali i przerwy w pracy ukraińskich hut. Oba kraje były jednymi z większych dostawców stali na unijne rynki. Według Argus Media doprowadziło to do bardzo wysokiego poziomu zapasów. Dodatkowo aktywność nabywców nieco spadła, a ceny wraz z nią.

Zdaniem rozmówcy serwisu, członka zarządu jednej z północnoeuropejskich hut, wysokie koszty surowców i energii, niższy popyt i spadające ceny to zjawiska globalne, więc nie można realnie liczyć na zdobycie dla europejskiej stali rynków eksportowych. Może to spowodować, że zakłady o najwyższych kosztach będą ograniczały działalność i wyłączały niektóre piece.