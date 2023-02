Hutnicze miasto w Chinach ogranicza produkcję. To walka o czystsze powietrze

Od 25 lutego Tangshan - miasto w północnych Chinach - wprowadza ograniczenia w produkcji. To próba poprawy jakości powietrza w regionie. Tangshan to miasto przemysłowe, określane mianem hubu hutniczego.

Tangshan jest wśród dziesiątki najbardziej zanieczyszczonych miast Chin.

Produkcja stali w tym regionie jest największa w całym kraju.

W sobotę 25 lutego ogłoszono w Tangshan drugi poziom zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Oznacza to, że zanieczyszczenia monitorowane w mieście i jego okolicy zbliżyły się do poziomu średniego. Istnieje jeszcze jeden poziom wyżej.

Takie działanie w myśl chińskich przepisów zmusza fabryki i zakłady do wdrożenia ściślejszych regulacji emisji zanieczyszczeń. Istnieją też rodzaje przedsiębiorstw, których takie ograniczenia nie obowiązują, bo przeszły one certyfikację - określa się je mianem firm typu A. Huty jednak do nich nie należą. Komunikat lokalnych władz nie precyzuje z nazwy firm, których dotyczy zobowiązanie do ograniczenia zanieczyszczeń.

Lokalne władze sugerują także, że w czasie trwania podniesionego zagrożenia z racji zanieczyszczeń powietrza osoby starsze oraz dzieci powinny pozostawać w domach. Nie określono, kiedy te restrykcje i zalecenia zostaną zniesione.

W tle tych działań obrady Komunistycznej Partii Chin

Bloomberg zauważa, że Komunistyczna Partia Chin w Tangshan właśnie zaczyna obrady. Zbiera się plenum partii, które potrwa trzy dni, od niedzieli 26 lutego do 28 lutego. Zarazem odnotowuje się, że to i podobne spotkania w całym kraju są wstępem do marcowych obrad partii. Te będą rozmowami o propozycjach zmian w prawie dla całych Chin.

Kogo dotyka takie działanie? Możliwe, że koncern Tangsteel. W przeszłości ograniczano już tu produkcję stali

W mieście jest siedziba główna Tangsteel Group i zakłady założonego w 1943 r. koncernu hutniczego. Produkcja stali w tym regionie Chin oceniana jest często, jako największa w całym kraju.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy ograniczenia władz wpływają na biznes i produkcję w tym mieście. W marcu 2022 r. poważnie ograniczyły produkcję i łatwość operacji w Tangshan restrykcje covidowe i walka z pandemią. Ograniczano mobilność obywateli i produkcji. Produkcja stali w mieście zdecydowanie spadła.

