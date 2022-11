Hutniczy gigant odczuwa kryzys, co widać w wynikach

W trzecim kwartale roku ArcelorMittal wyraźnie obniżył produkcję i dostawy stali. Wraz z tym obniżyły się przychody, a zyski spadły o ponad połowę. Firma spodziewa się niepewnych warunków rynkowych w kolejnych miesiącach.

Trudny trzeci kwartał stalowego giganta ArcelorMittal

W trzecim kwartale roku produkcja stali w ArcelorMittal, która przed rokiem wynosiła w tym okresie 17,2 mln ton, spadła do 14,9 mln ton. Dostawy na rynek spadły o 1 mln ton rok do roku, do 13,6 mln ton.

Przychody spółki spadły z 20,229 mld dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku do 18,975 mld dolarów. Wynik EBITDA, który przed rokiem wynosił 6,058 mld dolarów, tym razem zatrzymał się na 2,66 mld dolarów.

Wyniki od początku roku lepsze, ale też widać kryzys

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku produkcja stali spadła o niemal 7 mln ton, do 45,8 mln ton, zaś dostawy na rynek zmniejszyły się o prawie 3 mln ton, do 43,3 mln ton.

Przychody ArcelorMIttal wzrosły z 55,765 mld dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku do 61,953 mld dolarów obecnie. Wynik EBITDA zmniejszył się jednak o jedną dziesiątą, do 12,903 mld dolarów.

Wojna i kryzys energetyczny odbiła piętno na biznesie ArcelorMittal

Aditya Mittal, dyrektor zarządzający ArcelorMittal stwierdził, że mniejsze dostawy to przede wszystkim wynik problemów zakładu w Krzywym Rogu, który musiał przerywać pracę z powodu zniszczeń wojennych. Pozostałe zakłady utrzymywały mniej więcej stabilną wielkość dostaw.

- Dobre warunki rynkowe, które panowały przez większą część ostatnich dwóch lat, pogorszyły się w trzecim kwartale, kiedy nałożyły się na siebie sezonowo niższe dostawy, obniżka poziomów cen, wyprzedaż i wyższe koszty energii, co wywarło presję na zyski – powiedział Aditya Mittal.

Dodał, że firma szybko zareagowała na skokowy wzrost kosztów gazu, zmniejszając jego zużycie o 30 proc. Mimo to ogromna podwyżka kosztów ma swoje odbicie w zyskach firmy.

Perspektywy branży stalowej niepewne. Trzeba zachować ostrożność

Aditya Mittal zastrzega, że krótkoterminowe perspektywy branży pozostają niepewne i należy zachowywać ostrożność.

Nawiązał także do trwającego szczytu klimatycznego COP27, wyrażając nadzieję na zwiększenie dostępności energii odnawialnej, co ma kluczowe znaczenie dla planowanej dekarbonizacji działalności firmy.