ArcelorMittal walczy w sądzie z Liberty Steel o 140 mln euro. Na razie wygrywa. Brytyjczycy nie zgadzają się ze stanowiskiem ArcelorMittal i odwołują od wyroków. Sprawa jest pokłosiem niedokończonych, zdaniem AM rozliczeń po przejęciu przez Liberty pakietu jej zakładów.

ArcelorMittal chce złożyć w brytyjskim sądzie wniosku o zamrożenie majątku Liberty Steel we wszystkich krajach do wartości 140 mln euro. To kwota, którą firma stara się uzyskać w sądach od Liberty.

W 2019 roku ArcelorMittal postanowił kupić włoską hutę Ilva i w celu uniknięcia „nadmiernej koncentracji” został przez Komisję Europejską zmuszony do sprzedania pakietu aktywów, zawierającego zakłady w Ostrawie, Gałaczu (Galati), Skopje, Piombino, Dudelange i Liege. Nabywcą została grupa Liberty Steel.

W ramach rozliczenia Liberty zgodziła się wypłacić 140 mln funtów z tytułu odroczonego wynagrodzenia, ale - jak twierdzi ArcelorMittal - nigdy tego nie zrobiła. Ma nie odpowiadać także na wysyłane przez AM wezwania do zapłaty.

Hutniczy koncern zaczął więc dochodzić swoich praw sądownie. W roku 2021 uzyskał korzystny dla siebie wyrok sądu arbitrażowego. W tym roku uzyskał także decyzje o zamrożeniu aktywów Liberty do wysokości 140 mln euro w Wielkiej Brytanii i Singapurze. Poinformował także, że chce wystąpić do brytyjskiego sądu o nakaz zamrożenia aktywów Liberty na całym świecie.

Brytyjski sąd w lutym tego roku stwierdził, że kwota 140 mln euro powiększona o 5 proc. odsetek rocznie (licząc od 11 marca 2022 roku) jest wymagalna i powinna być natychmiast wypłacona. We wrześniu sąd w Singapurze nakazał zamrożenie majątku Liberty do wysokości 140 mln euro.

W końcu października ArcelorMittal złożył pozew także w amerykańskim sądzie w Georgii, chcąc uzyskać informacje o majątku Liberty poprzez amerykańską giełdę metali Reibus. W tym pozwie ArcelorMittal zapowiada chęć złożenia pozwu, mającego mieć charakter globalny.

Według serwisu Argus Media grupa Liberty nie zgadza się ze stanowiskiem ArcelorMittal i odpowiada, że z kwestionowanymi przez nią roszczeniami ArcelorMittal walczy w sądzie i uzyskane dotąd wyroki ArcelorMittal nie mają żadnego wpływu na jej działalność, dostawców czy też odbiorców.