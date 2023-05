Hutniczy związkowcy piszą do premiera z prośbą o szybką interwencję

Związkowcy z Huty Pokój 26 maja 2023 roku wystosowali pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Proszą w nim o pomoc i szybką interwencję.

Poniżej przedstawiamy treść pisma przesłanego przez związkowców premierowi Mateuszowi Morawieckiemu (śródtytuły pochodzą od redakcji).

Trudna sytuacja na rynku zmusiła związkowców do podjęcia natychmiastowych działań

"Szanowny Panie Premierze, w imieniu organizacji związkowych, reprezentujących załogi Walcowni Batory, Huty Pokój Profile, Huty Pokój Konstrukcje, Huty Pokój SA, zwracamy się do Pana o pomoc i szybką interwencję. Trudna sytuacja na rynku zmusza nas do podjęcia natychmiastowych działań. W przeciwnym razie zamiast odbudowy polskiego hutnictwa dojdzie do jego całkowitej likwidacji i utraty wielu miejsc pracy, nie mówiąc już o konsekwencjach dla gospodarki naszego kraju.



Trudna sytuacja na rynku, napływ tanich, gotowych produktów hutniczych oraz taniego wsadu powoduje, że nasze zakłady hutnicze nie są w stanie konkurować na rynku. Takie kraje jak Włochy czy Belgia korzystają z państwowych dopłat do hutnictwa. Pozostałe kraje bez problemu kupują i produkują z tanich surowców niewiadomego pochodzenia - mamy tu na myśli przede wszystkim surowce z Rosji. Unia Europejska nie zabrania kupowania tanich surowców z Rosji, uwalniając kolejny limity zakupów.

My jednak jako spółki Skarbu Państwa nie możemy w równy sposób konkurować na rynku, gdyż nam z tych limitów korzystać nie wolno. Rozumiemy powody, dla których niemoralne jest wspieranie gospodarki rosyjskiej, jednak oczekujemy pomocy i wsparcia skoro w sposób uczciwy nie jesteśmy w stanie konkurować na rynkach.

Bez odpowiedniego dokapitalizowania nowego podmiotu konsolidacja nie ma najmniejszego sensu

W ostatnim czasie głośno jest o budowie stalowni w Rudzie Śląskiej. Żeby cały projekt miał sens należy utrzymać zakłady hutnicze, dla których ta stalownia ma produkować surowce. Zostaliśmy również poinformowani że w szybkim tempie ma nastąpić konsolidacja wyżej wymienionych spółek hutniczych.

Jako strona społeczna taką informację przyjmujemy z zadowoleniem, jednak bez odpowiedniego dokapitalizowania nowego podmiotu taka konsolidacja nie ma najmniejszego sensu i nie będzie na nią zgody. Na spotkaniu z zarządem Węglokoks SA mimo licznych pytań nie usłyszeliśmy żadnej odpowiedzi na temat dokapitalizowania.

Wiemy też, w jakiej sytuacji znajduje się obecnie Węglokoks SA, w związku z obrotem węglem. Środków na takie dokapitalizowanie Węglokoks SA raczej mieć nie będzie. Podczas wizyty Pana Premiera w Hucie Pokój zapewniano nas, że Węglokoks SA ma zostać spółką zajmującą się typowo działalnością hutniczą.

W działaniach niektórych członków zarządu Węglokoksu nie widzimy odpowiedniego zaangażowania w realizację Pana założenia. Przypominamy również że Skarb Państwa przeznaczył 560 min złotych na modernizację tych spółek. Nie chcielibyśmy by tak ciężko wywalczone środki zostały stracone. Ze względu na zaistniałą sytuację prosimy o pilną interwencję w wyżej wymienionych tematach" - kończą związkowcy.

Pod pismem do premiera podpisali się: przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Sierpnia 80 w Hucie pokój Mariusz Łatka oraz przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Huty Pokój Joachim Kuchta.

Pismo zostało też przesłane do wiadomości: Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości; Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych oraz Marka Wesołego, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.