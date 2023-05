Huty albo zapłacą ogromne pieniądze, albo znikną z Europy

Włosi widzą trzy problemy w przechodzeniu od procesów wielkopiecowych do elektrycznych. Najważniejszym są koszty. Za konwersję wielkich pieców na piece elektryczne trzeba będzie zapłacić 1 mld euro… za każdą tonę mocy produkcyjnych.

W Unii Europejskiej w wielkich piecach wytwarza się ok. 90 mln ton stali rocznie i w najbliższych latach co najmniej połowa tych zdolności ma być zamieniona na piece elektryczne.

W sumie koszty przejścia z wielkich pieców na elektryczność są szacowane na niemal 50 mld euro.

Wzrost liczby pieców elektrycznych spowoduje braki na rynku złomu i niedobory w dostawach zielonej energii.

Podczas dorocznej konferencji Made in Steel w Mediolanie Antonio Gozzi, prezes włoskiej federacji producentów stali Federacciai, stwierdził, że włoskie hutnictwo jest wśród liderów transformacji sektora w Europie, bo wytwarza w piecach elektrycznych już 80 proc. swojej stali, podczas gdy w Unii Europejskiej średnia to 60 proc. Według danych firmy Eurofer w Unii Europejskiej wytwarza się w wielkich piecach ok. 90 mln ton stali rocznie i w najbliższych latach co najmniej połowa tych zdolności ma być zamieniona na piece elektryczne.

Cytowany przez serwis Kallanish Antonio Gozzi wskazał trzy duże problemy, które tworzy przejście na elektryczność. Pierwszym są koszty. Według niego koszt zmiany każdej tony mocy produkcyjnych w wielkich piecach na moce w piecach elektrycznych to około 1 mld euro. Biorąc pod uwagę szacunki firmy Eurofer, oznacza to, że w sumie koszty przejścia z wielkich pieców na elektryczność to 50 mld euro. Na razie hutnictwo zostaje z tym problemem samo - regulator wyznacza limity, ale nie wspiera przemian.

Nowym piecom elektrycznym zabraknie co najmniej 30 mln ton złomu

Kolejnym problemem będzie złom. Do wielkich pieców trafia w niewielkich ilościach, w formie domieszki, ale dla pieców elektrycznych jest właściwym surowcem. Większa liczba pieców elektrycznych oznaczać więc będzie znaczny wzrost popytu na złom. Według Gozziego obecne zapotrzebowanie na złom w Europie zwiększy się o 50 mln ton rocznie.

- Taka ilość jest niedostępna. Możemy zatrzymać eksport złomu poza UE. Obecnie wynosi on jednak 20 mln ton, co oznacza, że wciąż będzie brakowało 30 mln ton - powiedział Antonio Gozzi.

W tym wypadku Gozzi nie do końca ma rację - część pieców elektrycznych budowanych dla zastąpienia wielkich pieców ma przejąć ich rolę, czyli produkować stal pierwotną z rudy żelaza przy wykorzystaniu także instalacji bezpośredniej redukcji, które dostarczą piecom elektrycznym żelazo gąbczaste do przetopienia na stal. To jednak wciąż technologia przyszłości, która wymaga jeszcze kilkunastu lat na rozwinięcie się do poziomu masowej produkcji.

Co więcej, potrzebuje nie tylko czasu, ale ogromnych ilości wodoru, a że musi on być zielony, to także ogromnych ilości prądu, który także musi być zielony. W sumie oznacza to ogromne inwestycje poza hutnictwem.

Konieczne będą także ogromne inwestycje w zwiększenie mocy odnawialnych źródeł energii

Konieczność rozbudowania mocy odnawialnych źródeł energii to zresztą trzeci problem, który przy przechodzeniu na stal z pieców elektrycznych widzi Antonio Gozzi.

Szef włoskiej branży hutniczej podkreśla brak wspólnej europejskiej polityki przemysłowej i odpowiednich mechanizmów wsparcia przemian, które są wymuszane przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Według niego w ostatnich latach unijna polityka wobec przemysłu była „ponura i naznaczona brakiem skutecznych oraz jednoczących działań”.

Zdaniem Gozziego opieszałość organów Unii Europejskiej we wsparciu przemysłu w zmaganiach z problemami, jakie stwarza przemysłowi polityka klimatyczna, jest winna ucieczki przemysłu poza granice UE.