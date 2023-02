Huty bliżej przełomu. Nowa technologia uratuje sektor w Europie?

ArcelorMittal zainwestował 36 mln dolarów w start-up Boston Metal, który opracował technologię elektrolizy rudy żelaza. Sama energia elektryczna wystarcza do przetworzenia rudy żelaza w stal. Nie trzeba żadnych innych etapów. Technologia ma być komercjalizowana w 2026 roku.

Technologia Molten Oxide Electrolysis (MOE) skraca łańcuch produkcji surówki do jednego etapu, co znacznie zmniejsza potrzebną ilość energii i wielkość tworzonych zanieczyszczeń.

Według firmy elektroliza może być wykorzystywana także przy produkcji innych metali.

W technologię MOE inwestują nie tylko producenci stali, ale także koncerny wydobywające rudę i firmy motoryzacyjne.

ArcelorMittal stał się największym inwestorem w ramach serii C finansowania ogłoszonej przez Boston Metal. Koncern zainwestował środki ze swojego funduszu XCarb Innovation Fund, przeznaczonego na wsparcie nowoczesnych technologii w hutnictwie.

Stworzona przez Boston Metal technologia zakłada wsypywanie rudy żelaza do elektrycznego modułu zawierającego także elektrolit. W temperaturze 1600 stopni zanurzony w elektrolicie tlenek żelaza (czyli rudy żelaza) rozkłada się na żelazo i tlen. I to wszystko. Wystarczy zlać płynne żelazo z pieca.

Boston Metal zaznacza, że proces Molten Oxide Electrolysis (MOE) pomija wiele obecnie stosowanych etapów przygotowań i produkcji surówki, które wymagają wiele energii i na których powstaje wiele zanieczyszczeń. W technologii wielkopiecowej proces MOE omija wydobycie węgla koksowego i przygotowanie, a potem wykorzystanie koksu, jak również peletyzację i spiekanie rudy żelaza, następnie zaś sam wielki piec, natomiast w technologii wodorowej peletyzację rudy i produkcję zielonego wodoru. Według BM w procesie MOE można wykorzystywać rudę żelaza wszystkich gatunków, bez potrzeby jej specjalnego przygotowania.

Najważniejszym elementem jest odpowiednio dobrany elektrolit

Według firmy Boston Metal sekretem jest w tym wypadku skład elektrolitu, który jest różny, zależnie od gatunku rudy. W nim pozostają wszystkie zanieczyszczenia, jakie występują w rudzie żelaza. Firma zapowiada również, że dzięki temu proces ten może być wykorzystywany nie tylko w przypadku żelaza, ale także innych metali. W Brazylii BM rozpoczęło prace z Mineração Taboca, tamtejszym producentem cyny i innych materiałów, m.in. niobu i tantalu, nad wykorzystaniem procesu MOE w produkcji wytwarzanych przez brazylijską firmę metali.

Według Boston Metal to skrócenie łańcucha do jednoetapowego procesu prowadzi nie tylko do zmniejszenia wpływu procesu wytwarzania stali na środowisko, ale także powoduje, że powstanie surówki, licząc od wydobycia rudy, wymaga znacznie mniejszej ilości energii niż w tradycyjnych procesach. Według cytowanych przez media szacunków produkcja stali z wykorzystaniem wodoru wymaga co najmniej 30 proc. energii więcej niż w wypadku MOE, mimo że proces stworzony przez Boston Metal wymaga stosowania wyższych temperatur niż wytwarzanie stali z wodoru.

Trzeba przejść z etapu autobusu do masowej produkcji

Na razie moduły produkcyjne MOE są niewielkie, mają wielkość szkolnego autobusu, ale firma deklaruje, że można budować je także w wielkościach pozwalających na wytwarzanie tysięcy, a nawet milionów ton stali rocznie. Kiedy? Komercjalizacja jest przewidziana na rok 2026, choć już dziś część firm stalowych zaczyna budować moduły MOE i przygotowywać się do uruchomienia wielkoskalowej produkcji. Obecnie instalacje są na poziomie półprzemysłowej walidacji, a w latach 2024-2025 ma powstać zakład demonstracyjny.

W obecnej transzy finansowania, w której Boston Metal zebrało 120 mln dolarów, w technologię tę zainwestował oprócz ArcelorMittal m.in. Microsoft Climate Innovation Fund. Wśród inwestorów są także globalne koncerny, takie jak Vale, BHP czy BMW.