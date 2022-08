Huty mają nowy problem. Winny jest... węgiel

Zwiększony import węgla, a także większe zapotrzebowanie na transport kolejowy w relacjach z Ukrainą powodują, że dla polskich firm złomowych wąskim gardłem staje się transport. Węgiel wypycha złom z wagonów i nabrzeży, powodując ponad tygodniowe opóźnienia w dostawach.

Dystrybutorzy złomu muszą czekać na wagon nawet ponad tydzień.

Firmy żeglugowe i agencje spedycyjne traktują priorytetowo transport zboża, węgla i broni do i z Ukrainy, więc dostawy innych towarów są opóźnione.

Ceny energii wzrosły o 500-600 proc., co będzie miało wpływ na utrzymanie się wysokiego poziom cen zarówno złomu, jak i stali. Koszt produkcji stali i przerobu złomu będzie wyższy, co musi przełożyć się na podwyżkę cen.

W połowie lipca premier Mateusz Morawiecki nakazał dwóm spółkom skarbu państwa zakup 4,5 mln ton węgla. Branża stalowa od razu zauważyła niebezpieczeństwo.

- Od czasu zadeklarowania zwiększonego importu węgla mamy świadomość, że w wypadku zwiększonego napływu tego surowca mogą być kłopoty z dostępnością wagonów czy samochodów – mówi Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognora.

Wygląda na to, że ten scenariusz już się spełnia. Firmy handlujące złomem mają coraz większe problemy transportowe. Część z nich wynika z sezonu urlopowego. To dotyczy głównie kierowców, a więc transportu samochodowego. W niektórych firmach na 20 zatrudnionych na co dzień kierowców dostępnych jest zaledwie kilku. To jednak problemy, które wkrótce powinny się skończyć. Gorzej z wąskimi gardłami na kolei, które w nadchodzących miesiącach mogą się jeszcze zwężać.

Węgiel ma pierwszeństwo

W przypadku transportu kolejowego problemem stają się wagony. W jednej z firm złomowych usłyszeliśmy, że na wagony trzeba czekać czasami ponad tydzień.

Potwierdza to w pewnym stopniu Piotr Ślusarz, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem i dyrektor sprzedaży zewnętrznej i produkcji centralnej Stena Recykling Poland.

- Firmy złomowe mają kłopoty z otrzymywaniem wagonów do transportu kolejowego. Transport ten w naszym przypadku jest często opóźniany, zależnie od dostępności wagonów – mówi Piotr Ślusarz. Powód jest oczywisty – pierwszeństwo ma węgiel.

Czytaj także: Huty gasną jedna po drugiej. Nie tylko Europa zmniejsza produkcję

Część obserwatorów mówi jednak, że nie tylko on. Wojna w zasadzie odcięła Ukrainę od morza i spowodowała, że znacznie więcej towarów czy broni jest przewożonych koleją przez Polskę. To także wpływa na dostępność transportu kolejowego dla złomu.

Według serwisu Eurometal firmy żeglugowe i agencje spedycyjne traktują teraz priorytetowo transport zboża, węgla i broni do i z Ukrainy, w wyniku czego dostawy wszystkich innych "niewrażliwych" towarów, takich jak złom, są opóźnione.

Kłopoty zwłaszcza w portach

Wzrost zainteresowania transportem samochodowym i kolejowym w Europie wynika też z niskiego poziomu rzek w Europie południowej i w Niemczech, co utrudnia wykorzystanie transportu rzecznego, który w tym rejonie jest dość popularny.

- W Polsce priorytetem dla urządzeń rozładunkowych i statków staje się import węgla, jego rozładunek i transport do elektrowni. To wpływa na dostępność nabrzeży i urządzeń załadunkowych. Nasycenie transportów z węglem powoduje także duże nasilenie ruchu kolejowego w rejonie portów oraz blokowanie torów i wagonów – mówi Piotr Ślusarz.

W przypadku eksportu dość prężnie działają firmy obsługujące kierunki oparte na kontenerach morskich, bo to inny rodzaj załadunku, inne miejsca w porcie – tej „drodze” węgiel nie zagraża. Zwykle transport kontenerowy jest mniej chętnie wykorzystywany, bo droższy, ale w tym wypadku zablokowanie możliwości skorzystania z innych form transportu morskiego skłania do wybrania kontenerów.

Z drugiej strony wielu obserwatorów spodziewa się jesienią i zimą dalszego spadku produkcji stali, spowodowanego ograniczeniami w dopływie energii elektrycznej i gazu. Jeżeli w Europie produkcja stali, a wraz z nią także zapotrzebowanie na złom spadnie, to pozaunijne kierunki eksportu złomu, oparte o transport kontenerowy dla części firm złomowych będą sposobem na podreperowanie budżetu.

Sytuacja sprzyja utrzymywaniu się wysokich cen

Problemy transportowe to jeden z powodów utrzymywania się cen złomu na wysokim poziomie mimo dość znaczących spadków w ostatnich miesiącach. Rynek na razie raczej spodziewa się wzrostu niż obniżki cen. Może temu sprzyjać wciąż wysoki popyt ze strony hut, wyższy niż mogłyby na to wskazywać dane z rynku stali.

Czytaj także: Hutnictwo boi się przerw w dostawach gazu i szykuje się na najgorsze

- Przewidując problemy z produkcją jesienią huty starają się produkować ilości stali znacznie większe niż by to wynikało z obecnego zapotrzebowania i budować stany magazynowe, żeby mieć z czego realizować zamówienia jesienią i zimą, kiedy ograniczenia w dostawach energii mogą wymuszać przerwy w produkcji – mówi Piotr Ślusarz.

Branża złomowa, podobnie jak huty, boi się rosnących cen energii, a także spodziewanych jesienią problemów z dostępnością energii i jej nośników, bo zakłady przerabiające złom także zużywają wiele energii. Ceny energii wzrosły o 500- 600 proc., co będzie miało wpływ na utrzymanie się wysokiego poziom cen zarówno złomu, jak i stali. Koszt produkcji stali i przerobu złomu będzie wyższy, co musi przełożyć się na podwyżkę cen.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym