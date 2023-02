Huty pod ostrzałem. Wojna zabrała 70 proc. produkcji stali

Rok wojny mocno odcisnął się na ukraińskim hutnictwie. W mniejszym stopniu, mimo powiązania z Ukrainą, wpłynął na sytuację koncernu ArcelorMittal Poland.

W ubiegłym roku ukraińskie hutnictwo utraciło ponad dwie trzecie swojej produkcji i znaczną część mocy produkcyjnych oraz możliwości eksportu.

Zakłady ArcelorMittal Krzywy Róg straciły 71 proc. produkcji surówki i 77 proc. produkcji stali. Produkcja rudy żelaza spadła o nieco ponad połowę.

ArcelorMittal Poland, który pracuje w oparciu o ukraińską rudę, po kilku tygodniach zawirowań wrócił do normalnej pracy. Zmniejszył produkcję, ale nie z powodu przerw w ukraińskich dostawach.

W wyniku wojny ukraińskie hutnictwo straciło dwie trzecie swojej produkcji, ale także mocy produkcyjnych. Dwie największe huty w kraju znajdują się w Mariupolu, który po ciężkich walkach został zajęty przez Rosjan, a najważniejsze zakłady znalazły się w strefie walk lub przynajmniej rosyjskiego ostrzału. Cierpią nie tylko ze względu na bezpośrednie zniszczenia, ale także z powodu przerw w dostawach energii czy zakłóceń w logistyce.

W ubiegłym roku na Ukrainie wyprodukowano 6,391 mln ton surówki i 6,263 mln ton stali, co stanowi spadek rok do roku o 69,8 proc. i 70,7 proc. Jeszcze bardziej, bo o 71 proc. (do 5,35 mln ton), spadła produkcja wyrobów walcowanych.

Z polskiego punktu widzenia najważniejszym hutniczym przedsiębiorstwem jest ArcelorMittal Krzywy Róg, który jest jednym z dostawców rudy żelaza dla wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej i jednym z odbiorców węgla koksowego. Firma, której zakłady znalazły się w zasięgu rosyjskiego ostrzału, straciła podobny odsetek produkcji co całe ukraińskie hutnictwo. W całym roku 2022 zakłady ArcelorMittal Krzywy Róg wyprodukowały 1,6 mln ton surówki i 1,2 mln ton stali, co w porównaniu do roku 2021 stanowi spadek odpowiednio o 71 proc. i 77 proc. Ta druga wielkość odpowiada także spadkowi produkcji wyrobów walcowanych, których wolumen spadł do 1,1 mln ton.

Ukraina nigdy nie była dla ArcelorMittal Poland kluczowym rynkiem zbytu, lecz źródłem dostaw

Jak się okazuje, sytuacja ta tylko w niewielkim stopniu wpłynęła na pracę polskich zakładów koncernu.

- Ukraina nigdy nie była dla ArcelorMittal Poland kluczowym rynkiem zbytu. Jest jednak ważnym dostawcą rudy żelaza, stamtąd pochodzi też wykorzystywany przez nas pelet. Pierwszy surowiec dostarcza ArcelorMittal Krzywy Róg, drugi pochodzi od dostawcy zewnętrznego. W pierwszych tygodniach po wybuchu wojny doświadczyliśmy pewnych problemów logistycznych, wynikających głównie ze zniszczeń infrastruktury kolejowej. Te problemy zniknęły po tym, jak przeprowadzono prace naprawcze - mówi Frederik Van De Velde, dyrektor generalny i członek zarządu ArcelorMittal Poland.

Koncern nie podaje liczb, ale można przypuszczać, iż problemów nie ma także z powodu zmniejszenia produkcji przez polskie zakłady. Najpierw był to wynik pogorszenia sytuacji na rynku, a potem wyłączenia z tego powodu jednego z wielkich pieców. Pamiętajmy, że w ubiegłym roku, zwłaszcza w jego drugiej połowie, w Europie przerywały pracę dziesiątki hutniczych pieców wszystkich stalowych koncernów.

Wydobycie rudy w ArcelorMittal Krzywy Róg spadło do 11,6 mln ton, co oznacza redukcję o 56 proc. O jeden punkt procentowy bardziej spadła produkcja koncentratu rudy żelaza, która wyniosła 4,5 mln ton.

Polska stała się jednym z kluczowych odbiorców ukraińskiej rudy żelaza

Polska w ubiegłym roku stała się jednym z trzech największych importerów ukraińskiej rudy żelaza, co niestety nie wynika ze wzrostu naszej produkcji, ale utraty przez Ukrainę części produkcji i zagranicznego zbytu.

Na pierwszym miejscu znalazła się Słowacja, gdzie trafiło 19,2 proc. całości ukraińskiego eksportu rudy żelaza, który w ubiegłym roku wyniósł 23,98 mln ton, co oznacza spadek o 45,9 proc. Na drugim miejscu znalazły się Czechy (17,32 proc. eksportu), a na trzecim Polska, gdzie trafiło 16,49 proc. eksportowanej z Ukrainy rudy.

Przed wojną największym zagranicznym konsumentem ukraińskich surowców były Chiny, które teraz zniknęły z listy, a największymi odbiorcami okazały się kraje sąsiadujące z Ukrainą lub będące tak blisko, że można je zaopatrywać koleją. Wraz z wybuchem wojny Ukraina straciła bowiem możliwość wysyłania transportów z portów morskich - Odessa została zablokowana przez Rosjan, a Mariupol, podobnie jak wszystkie porty na Morzu Azowskim, znalazł się pod ich okupacją.

Możliwość eksportowania wyrobów jest bardzo ważna dla ukraińskiego hutnictwa, które przed wojną było w znacznej mierze nastawione na eksport - kraj produkował znacznie więcej stali niż zużywał.

Po zablokowanie ukraińskich portów ich funkcję przejęło m.in. Świnoujście

Ukraina część swojego eksportu rudy przekierowała do Polski. W maju ze Świnoujścia wypłynęło do Algierii niemal 30 000 ton ukraińskiej rudy żelaza, a kolejnych 50 000 ton zmierzało już koleją w stronę portu. ArcelorMittal Krzywy Róg i państwowe przedsiębiorstwo kolejowe Ukrzaliznycia ustalały z polskim rządem możliwości zwiększenia eksportu poprzez porty w Polsce. Część ładunków, m.in. Metinvestu, poszła natomiast koleją w stronę rumuńskiego portu w Konstancy.

ArcelorMittal przed wojną korzystał z portów w Odessie i Mikołajowie. Obydwie te drogi w wyniku wojny zostały utracone. Alternatywą stały się polskie porty, ale to dłuższa i bardziej kosztowna droga.

- Port w Mikołajowie oddalony jest od nas o 270 km, port w Odessie o 420 km, a port w Gdańsku o 1500 km, a trzeba do tego dodać zmianę szerokości torów. To są dodatkowe koszty - mówił Mauro Longobardo, dyrektor zarządzający ArcelorMittal Krzywy Róg, w wywiadzie prasowym w połowie ubiegłego roku. Te dodatkowe koszty wyliczał wtedy na 80-100 dolarów na tonie.

Krzywy Róg potrzebuje znacznie mniej węgla i kupuje go na Ukrainie

Jako odbiorca węgla z Polski ArcelorMittal Krzywy Róg znacznie zmniejszył zakupy. Po pierwsze ograniczenie produkcji stali spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na koks. Po drugie potrzebne byłī mniejsze dostawy rudy (pamiętajmy, że od połowy roku również w ArcelorMittal Poland produkcja stali znacznie spadła po wygaszeniu jednego z dwóch działających w Dąbrowie Górniczej pieców).

W efekcie między Krzywym Rogiem a Sławkowem, gdzie kończy się szeroki tor zbudowany kiedyś właśnie po to, żeby zaspokajać potrzeby huty na rudę żelaza, kursowało znacznie mniej pociągów. Poprzednio transport był zorganizowany w ten sposób, że te same wagony w jedną stronę woziły ukraińską rudę, a w drugą polski węgiel.

Przed wojną Krzywy Róg zużywał miesięcznie 300-350 tysięcy ton węgla, a przy obniżeniu wykorzystania mocy do 20-25 proc. jego potrzeby spadły do 70-80 tysięcy ton i te wolumeny kupuje na Ukrainie.

Choć Krzywy Róg nie znalazł się bezpośrednio na linii frontu, to bliskość obszarów walk spowodowała, że miasto i jego okolice znalazły się w granicach ostrzału wojsk rosyjskich, które niszczyły infrastrukturę zakładów, ale także infrastrukturę transportową i energetyczną, co uniemożliwiało prowadzenie normalnej produkcji. Czasami ostrzał powodował np. wyłączenie komputerów sterujących tuż przed spustem surówki z wielkiego pieca, co powodowało, że załoga musiała ręcznie przeprowadzać operacje mające zabezpieczyć piec przed zniszczeniem.

Braki i niestabilność dostaw energii elektrycznej to podstawowy problem. Trudno planować produkcję

Największym problemem jest brak energii elektrycznej. Mauro Longobardo mówi, że zakład przy pełnym obciążeniu zużywa 400-450 MW. Może wówczas wyprodukować rocznie 5,5 mln ton surówki, ponad 6 mln ton stali i ponad 5 wyrobów walcowanych. Po rosyjskim ataku wykorzystanie mocy spadło jednak do 20-25 proc., a wraz z nim zapotrzebowanie na energię obniżyło się do 100-120 MW.

To jednak i tak znacznie więcej niż może zagwarantować atakowana stale ukraińska energetyka. Była ona w stanie dostarczyć 60 MW i to nie w ciągu całego dnia.

- Bywało tak, że rano zaczynaliśmy z mocą 70 MW. Po 2 godzinach dzwoniło przedsiębiorstwo energetyczne i informowało, że trzeba zmniejszyć zużycie o 20 MW. Za kolejną godzinę oddzwaniało i mówiło, że może dodać 5 MW - mówił Mauro Longobardo. W takich warunkach trudno planować i prowadzić produkcję.

Dodatkowo powtarzający się rosyjski ostrzał prowadzi do niszczenia infrastruktury i wymusza czasochłonne, a do tego kosztowne naprawy. W przypadku usuwania skutków wojennych zniszczeń ArcelorMittal Poland wspiera zakład w Krzywym Rogu.

- Oczywiście wspieramy naszych ukraińskich kolegów. Wsparcie dotyczy obszaru technologii - szczególnie ponownego uruchamiania instalacji - ale także dostaw surowców; pomagamy im np. z dostawami węgla koksującego, który wykorzystują w swoich bateriach. Dostarczamy także części zamienne i generatory prądu - ta pomoc pochodzi nie tylko od ArcelorMittal Poland, ale także od innych zakładów naszej grupy - mówi Frederik Van De Velde.