Huty stają. Brakuje dostaw

Europejskie huty wstrzymały przyjmowanie nowych zamówień. To - z jednej strony - skutek braku surowców, ale przede wszystkim wysokich cen gazu i energii, które powodują, że nie wiadomo, jak ustawić ceny stali, by opłacało się produkować... Ceny stali wariują, a na rynku pojawiła się ogromna liczba ofert wyglądających na spekulacyjne.

Stal zbrojeniowa i blachy grube wśród najmocniej dotkniętych

Polskie firmy nie mają z czego produkować

Rosja, Ukraina i Białoruś były dużymi dostawcami stali, zwłaszcza w formie półwyrobów na rynek europejski. W samej Polsce import stali z tych krajów w ubiegłym roku wyniósł 3 mln ton. Biorąc pod uwagę całą Unię Europejską, tylko slabów Rosja i Ukraina sprzedały na naszym terenie ponad 4 mln ton. Perspektywa dostaw z tych kierunków zniknęła w ciągu kilku dni...Problemy z dostępnością stali od razu odbiły się na cenach, które znacznie wzrosły, co może mieć także związek z zakupami spekulacyjnymi.- Nagle pojawiła się ogromna liczba ofert zakupu od nieznanych wcześniej dystrybutorom klientów... Zwykle ci nieznani kontrahenci nie są obsługiwani, bo taki wysyp zamówień wygląda na działanie typowo spekulacyjne. Duże firmy dystrybucyjne przede wszystkim mają na uwadze stałych klientów - i bardzo ostrożnie podchodzą do kwestii płatności, szczególnie w sprzedaży na kredyt – mówi Iwona Dybał.Rzuca się też w oczy, że sporo zamówień składają mniejsi dystrybutorzy, chcący zapełnić swoje magazyny.Trudno jest oferować stal odbiorcom, bo poziom cen zmienia się bardzo szybko. Przez kilka dni wstrzymaliśmy wysyłanie nowych ofert.- Obecnie wznowiliśmy ofertowanie, ale duża niepewność na rynku cen bardzo utrudnia działalność – potwierdza Jacek Rożek.Czytaj także: Unijne sankcje na rosyjską stal. Potencjalny problem nie tylko dla Polaków

Problemy mogą w różnym stopniu dotyczyć poszczególnych produktów. Wśród bardziej zagrożonych jest rynek blach grubych, których dużym dostawcą była Rosja. Wielu europejskich producentów wykorzystywało w produkcji blach grubych slaby sprowadzane z tego kraju lub Ukrainy. Państwa te w ubiegłym roku zapewniały połowę całego importu slabów do Unii Europejskiej.Trudna sytuacja może panować także na rynku stali zbrojeniowej. W ubiegłych dwóch latach przywóz z Rosji i Ukrainy stanowił 44-45 proc. całego importu tych produktów do Unii Europejskiej.Z zachodniej Europy już płyną informacje o wzrostach cen na skutek zakupów, które w przypadku francuskiego rynku określono jako „paniczne”.Polskie firmy także odczuwają problemy. Famur poinformował niedawno o wystąpieniu „siły wyższej w realizacji dwóch z szeregu zawartych umów na łączną kwotę ok. 100 mln zł na dostawy urządzeń do eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej”. Chodzi o zgłoszenie przez dostawcę blachy niezbędnej do realizacji zamówienia braku możliwości zrealizowania dostaw.„Dostawca, powołując się na obecną sytuację geopolityczną na terytorium Ukrainy, poinformował Emitenta, że nie ma możliwości pozyskania zastępczej oferty na materiał niezbędny do wykonania przedmiotów Umów od innych producentów czy dystrybutorów, gdyż wszyscy wstrzymali ofertowanie ze względu na dużą niepewność na rynku” – czytamy w raporcie spółki.O problemach związanych z możliwością realizacji kontraktów ze względu na brak materiałów sygnalizowali także przedstawiciele Budimeksu.Problemy z dostępnością wciąż napędzają rekordowo wysokie ceny stali - i nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak długo ta sytuacja potrwa... Ostatecznie wszystko odbije się na cenach wyrobów finalnych – konstrukcji stalowych, maszyn czy mieszkań.Trudno powiedzieć, w jakim stopniu te ceny zostaną zaakceptowane przez rynek, zwłaszcza że niepewna sytuacja i rosnące stopy procentowe nie sprzyjają zaciąganiu kredytów... Na horyzoncie mamy zatem kolejny kryzys.