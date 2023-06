Huty znikną z Europy. To prawie przesądzone

Są technologie umożliwiające produkcję stali bez emisji CO2, ale nie mamy zielonej energii, koniecznej, by produkcja faktycznie była zielona. Unia musiałaby rozbudować energetykę odnawialną o 80-90 GW. W obecnym tempie nie zdąży do czasu wymaganej dekarbonizacji hutnictwa.

Cena praw do emisji CO2 w ramach EU ETS (Europejskiego Systemu Handlu Emisjami), parapodatku nakładanego na przemysł, będzie już tylko rosła.

W tym czasie hutnictwo nie zdąży zbudować mocy wystarczających do produkcji zielonej stali w ilościach takich, jakie są wytwarzane obecnie - stracimy część mocy.

Promotorzy wodoru jako paliwa uważają jednak, że to wina samego hutnictwa, które - dostając darmowe przydziały praw do emisji CO2 - zbyt wolno inwestowało w rozwój nowych technologii.

Według prognoz wraz ze stopniowym zmniejszaniem liczby bezpłatnych zezwoleń cena praw do emisji CO2 w ramach EU ETS będzie rosła i do 2030 roku sięgnie 100 euro/t lub więcej.

- Oznacza to, że albo się do tego czasu zdekarbonizujemy, albo znikniemy - powiedział Geert Van Poelvoorde, dyrektor generalny ArcelorMittal Europe, podczas konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Stali Eurofer w Brukseli.

Dodał przy tym, że na zbudowanie zakładu z piecami elektrycznymi i instalacją bezpośredniej redukcji żelaza trzeba co najmniej 4 lat. W praktyce oznacza to, że do 2030 r. pełna dekarbonizacja unijnego hutnictwa wydaje się niemożliwa. Trzeba by zbudować nowe moce w wysokości w sumie 80 mln ton. Problem leży zresztą nie tylko w samej produkcji...

Nowa ścieżka produkcji stali pierwotnej wymaga zielonej energii i zielonego wodoru

Jeżeli nowa ścieżka, oparta na wodorze (zielonym, a więc produkowanym z wykorzystaniem energii elektrycznej) i piecach elektrycznych, miałaby być zielona, to musiałaby wykorzystywać wyłącznie zieloną energię - a tej na razie wciąż jest za mało. Chcąc osiągnąć cele dekarbonizacyjne, Unia Europejska musiałaby rozbudować energetykę odnawialną o 80-90 GW, a według branży w ubiegłym roku przybyło ledwie 6 GW.

- Zbudowaliśmy odpowiednie instalacje, ale nie mamy energii, aby je zasilić - powiedział dziennikarzom serwisu Argus przedstawiciel niemieckiego koncernu Salzgitter, który inwestował w budowę zakładów wykorzystujących nową ścieżkę - instalacje bezpośredniej redukcji żelaza DRI z pożytkowaniem wodoru i pieców elektrycznych.

Firma ma 7 własnych turbin wiatrowych, ale w skali jej potrzeb to niewiele. W minimalnych proporcjach mają one udział w ilości energii potrzebnej zakładom koncernu.

- Powinniśmy dostawać więcej pieniędzy na budowę w stosowanych już technologiach, a nie tylko na technologicznie przełomowe rozwiązania - powiedział Giles Dickson, dyrektor zarządzający Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Wind Europe.

Zielonego wodoru brakuje dla budujących się instalacji bezpośredniej redukcji

Podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego Axel Eggert, dyrektor generalny Eurofer, stwierdził, że jednym z problemów jest brak odpowiedniej ilości zielonego wodoru, który ma zastąpić koks i węgiel w pierwotnej produkcji stali.

- Tego wodoru jednak nie ma... Dotyczy to zarówno wolumenów, jakich potrzebujemy, jak i wymaganej infrastruktury, która musi pojawić się w naszych zakładach - mówił Axel Eggert.

Podczas konferencji w Brukseli Geert Van Poelvoorde stwierdził, że wzrost cen uprawnień do emisji CO2 będzie kosztował hutnictwo więcej niż wszystkie inwestycje wymagane do zazielenienia produkcji. Biorąc pod uwagę wspomniany na początku tekstu czas potrzebny na budowę nowych instalacji, Poelvoorde ostrzegał o możliwości utraty części mocy produkcyjnych przez unijne hutnictwo, które w ostatniej dekadzie już zmniejszyło swe moce o jedną piątą.

Darmowe uprawnienia spowodowały zbyt wolne inwestowanie w nowe technologie

Europejska sektor stalowy stara się o utrzymanie jak najdłużej darmowych uprawnień do emisji CO2, które unijna administracja chce wygaszać po wprowadzeniu w życie granicznej opłaty wyrównawczej CBAM.

Zdaniem przedstawicieli tej branży nie wiadomo jeszcze, jak w praktyce nowy mechanizm wpłynie na rynek, więc należy się wstrzymać z likwidacją darmowych uprawnień - do czasu, kiedy skutki działania i ewentualne zmiany potrzebne w systemie CBAM będą już możliwe do oceny.

Jorgos Chatzimarkakis, dyrektor zarządzający stowarzyszenia Hydrogen Europe, uważa jednak, że to właśnie zbyt długie utrzymywanie systemu darmowych uprawnień spowodowało, że przemysł nie czuł potrzeby inwestowania w nowe technologie, które by zdekarbonizowały jego produkcję. Jego zdaniem przydział bezpłatnych zezwoleń zniechęcał do inwestowania i nie powinien być przedłużony.

Powołał się przy tym na wyniki badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową CE Delft na zlecenie Carbon Market Watch, wskazujące, że w latach 2008-19 europejskie firmy z branży stalowej - dzięki darmowym uprawnieniom do emisji w ramach EU ETS - osiągnęły dodatkowe zyski w wysokości około 16,1 mld euro.