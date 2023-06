Hydro podnosi cenę w wezwaniu na Alumetal. Może zapłacić nawet 1,28 mld zł

Hydro, norweska grupa z branży aluminiowej i energetycznej, ponownie podwyższa cenę w trwającym wezwaniu na 100 proc. akcji Alumetalu. Tym razem do 82 zł za akcję. Oznacza to, że wartość przejęcia może przekroczyć 1,28 mld zł.

Hydro chce mieć 100 proc. akcji Alumetal i wycofać go z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi wezwań, podwyższoną cenę w wysokości 82 zł za akcję otrzymają wszyscy akcjonariusze Alumetalu, którzy złożą zapisy na sprzedaż akcji w trwającymi wezwaniu, w tym ci, którzy złożyli zapis przed podwyższeniem ceny. Z tym wyjątkiem, że około 32,7 proc. akcji należących do IPO30 Unipessoal LDA (funduszu inwestycyjnego kontrolowanego przez Grzegorza Stulgisa, który jest przewodniczącym rady nadzorczej Alumetalu), na mocy odrębnego porozumienia, zostanie nabyte przez Hydro po cenie 78,69 zł za akcję.

Hydro może już liczyć na 80 proc. akcji Alumetalu

Hydro zapewnia, że zapisami na sprzedaż akcji w wezwaniu zostało już objętych ponad 80 proc. akcji Alumetalu, co oznacza, że po rozliczeniu transakcji Hydro będzie dysponować wystarczającą większością głosów do podejmowania wszelkich strategicznych decyzji dotyczących spółki, w tym potencjalnych zmian w statucie spółki.

Przybliża to również Hydro do realizacji zamiaru wycofania akcji polskiej firmy z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że na wezwanie Hydro odpowiedzieli już posiadacze ponad 80 proc. akcji Alumetalu. Podwyższając ponownie cenę z 78,69 zł do 82 zł na akcję dajemy możliwość pozostałym akcjonariuszom wyjścia ze spółki na tych samych warunkach, jak inwestorzy, którzy złożyli zapis na sprzedaż akcji do 15 czerwca, tj. w poprzednim okresie obowiązywania podwyższonej ceny. Jednocześnie chcielibyśmy wyraźnie zasygnalizować, że jest to nasza finalna propozycja. Cena nie będzie już zmieniana. Nie zamierzamy również wydłużać wezwania - mówi wiceprezes wykonawczy Eivind Kallevik, szef Hydro Aluminium Metal.

Zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie Alumetalu już jest

Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą przyjmowane do 30 czerwca 2023 r.

Na początku maja 2023 r. Hydro otrzymało bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na planowane przejęcie Alumetalu, a zatem nie ma już żadnych wymogów regulacyjnych potrzebnych do sfinalizowania transakcji.

W połowie czerwca spełniony został z kolei inny kluczowy warunek wezwania, tzn. dotychczasowi akcjonariusze Alumetalu złożyli zapisy na sprzedaż co najmniej 50 proc. akcji.

Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji to 5 lipca 2023 r. a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 7 lipca 2023 r.

Grupa Alumetal jest drugim co do wielkości producentem odlewniczych stopów aluminiowych w Europie. Posiada trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech. W 2022 roku dostarczyła na rynek 248 tys. ton aluminium, co stanowi wzrost o 7 proc. rok do roku.

Norweska grupa Norsk Hydro działa na rynku od ponad 100 lat, posiada 140 zakładów w 40 krajach. W 2021 roku Norsk Hydro wyprodukowała ponad 3 mln ton produktów aluminiowych.