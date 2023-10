Indie chcą zainwestować w amerykańską rudę żelaza

Rząd Wenezueli i hinduski Jindal Steel & Power Co. podpisały umowę, dzięki której indyjska firma będzie prowadziła największy w południowoamerykańskim kraju zakład produkujący rudę żelaza.

Hindusi próbują zabezpieczyć sobie dostawy surowców.

Całe górnictwo i branża ciężka należy w Wenezueli do państwa.

Wejście Jindal Steel może być początkiem interesów koncernu w Wenezueli.

"Według osoby, która prosiła o zachowanie anonimowości, ponieważ informacje nie zostały upublicznione, rząd Nicolasa Maduro podpisał umowę dla Jindal Steel & Power na obsługę CVG Ferrominera Orinoco, największej w Wenezueli kopalni rudy żelaza. Nie podano żadnych szczegółów porozumienia, które zostało podpisane w piątek" - informuje Bloomberg.

Wenezuela próbuje zachęcić zagranicznych inwestorów do wejścia na rynek

Porozumienie jest ważne z kilku powodów. To pierwsza od wielu lat inwestycja zachodniej firmy w Wenezueli. Po tym, jak doszło tam do nacjonalizacji przemysłu za czasów prezydenta Hugo Chaveza, USA nałożyły na Wenezuelę szereg sankcji. W praktyce oznaczało to wycofanie się z kraju zachodnich firm.

Po śmierci Chaveza polityka Wenezueli nie uległa zmianie, dlatego też sankcje są wciąż utrzymane.

Drugim interesującym faktem jest próba dywersyfikacji produkcji górniczej w Wenezueli. Kraj ten ma największe na świecie zasoby ropy naftowej. Jednak - z powodu sankcji - produkcja kuleje, a kraj ma problem z pozyskaniem technologii potrzebnej do wydobycia ropy.

To, co interesujące w całej sprawie, to fakt, że Indie - podobnie jak Chiny - próbują zabezpieczyć sobie dostawy surowców. Podobna jest także taktyka - Delhi również stawia na mniej rozwinięte kraje.

Pierwszy raz prywatna firma zacznie zarządzać państwowym przedsiębiorstwem

Jak podkreślają eksperci transakcja jest też pierwszym krokiem Wenezueli w stronę otwarcia działalności w przemyśle metalurgicznym i wydobywczym międzynarodowej prywatnej spółce po amerykańskich sankcjach nałożonych na ten kraj w 2019 roku. Całe górnictwo i przemysł ciężki w Wenezueli są własnością państwa.

Ferrominera to stosunkowo niewielki zakład. Moc produkcyjna to około 25 tys. ton rudy żelaza rocznie i potwierdzone rezerwy na poziomie 4,2 miliona ton. Jednak - zdaniem specjalistów - gdyby poprawić zarządzanie, to zakład mógłby znacząco zwiększyć produkcję. Potrzebne jest także zapewnienie zakładowi dostaw energii, bo obecnie często pojawiają się przerwy w jej dostawach.

W dłuższej perspektywie możliwe jest także zagospodarowanie nowych złóż rudy żelaza. Naukowcy szacują, że ze względu na budowę geologiczną potencjał ten jest bardzo duży.