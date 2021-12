Inwestorów martwią koszty KGHM

Mimo wysokich cen miedzi kurs akcji KGHM znajduje się na najniższym od roku poziomie. Tylko w czwartek (2 grudnia) w południe walory miedziowego potentata traciły niemal dwa procent. Akcje firmy są aż o 80 zł tańsze od majowego szczytu. Co takiego się stało?

Podatki, popyt i presja

Jakie są w takim razie perspektywy dla akcji KGHM?- Wiele zależeć będzie m.in. od sytuacji w Chile i Chinach. W tym pierwszym kraju mamy ryzyko nałożenia wysokich podatków. W Chinach zbliża się olimpiada, Pekin już nieco poluźnił politykę dotyczącą firm deweloperskich. Oznaczać to może - co korzystne dla KGHM - zwiększenie zainteresowania miedzią – dodaje Jakub Szkopek.Zwłaszcza wieści płynące z Chin są dla KGHM ważne. Tamtejszy rynek konsumuje bowiem około połowy światowej produkcji miedzi. Wielkim jej odbiorcą jest branża deweloperska. Możliwy wzrost popytu na miedź, sygnalizowany przez Szkopka, jest tym bardziej prawdopodobny, że chińskie zapasy rdzawego metalu są na bardzo niskich poziomach. To zaś powinno oznaczać utrzymanie wysokich cen.Mimo tych dobrych wieści zarząd KGHM czeka jednak sporo wyzwań. Nie należy zapominać, że prezes KGHM Marcin Chludziński będzie się musiał już wkrótce zmierzyć także z presją płacową załogi. Przy obecnej bardzo wysokiej inflacji oznaczać to będzie dodatkowy wzrost kosztów, a tego inwestorzy nie lubią.