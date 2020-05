Izostal z niższymi wynikami i dobrymi perspektywami

Istotny wpływ na zmniejszenie przychodów Grupy Kapitałowej Izostal miało ulokowanie przez Gaz-System większej ilości dostaw w drugim kwartale roku. Znacznie wzrosły przychody segmentu stalowego, zwłaszcza konstrukcji maszynowych.

Budowę nowej hali produkcyjnej, na której zostanie ulokowana działalność z zakresie konstrukcji maszynowych zakończono w pierwszym kwartale. „Wysoko precyzyjne konstrukcje maszynowe cechują się większą rentownością w związku z ograniczoną ilością producentów mogących je wytwarzać – szczególnie na rynku krajowym” – czytamy w komunikacie spółki.Zysk brutto spadł z 4,913 mln zł przed rokiem do 4,331 mln zł obecnie. Zysk netto spadł odpowiednio z 3,951 mln zł do 3,508 mln zł.Izostal postanowił przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy za rok 2019 kwotę 3,602 zł co daje 0,11 zł dywidendy na każdą akcję. Propozycja obejmuje objęcie dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę w ilości 32.744.000 sztuk. Terminu ustalenia prawa do dywidendy określono na 24 lipca 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2020 roku.