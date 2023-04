Jastrzębska Spółka Węglowa odbudowuje instalację po wybuchu

W Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej ruszyła odbudowa zniszczonych podczas wrześniowego wybuchu obiektów. Koszty tamtego tragicznego wydarzenia tylko w ostatnich miesiącach 2022 r. wyniosły 9,7 mln zł, tyle pochłonęła m.in. akcja ratownicza i uprzątnięcie terenu.

W dąbrowskiej Koksowni Przyjaźń trwają prace nad przywróceniem po ubiegłorocznym tragicznym wybuchu sprawności urządzeń niezbędnych w procesie koksowania węgla.

W rezultacie wypadku, do którego doszło we wrześniu 2022 roku, jeden pracownik zakładu zmarł, a cztery inne osoby odniosły poważne obrażenia.

Dzięki wykorzystaniu zapasów koksu spółka JSW Koks, do której należy dąbrowski zakład, realizowała obowiązujące kontrakty, zrezygnowała jednak z oferowania dostaw spotowych.

JSW Koks wchodzi w skład grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali.

Wypadek, do którego doszło na terenie dąbrowskiej koksowni 22 września 2022 roku, ograniczył zdolności produkcyjne koksowni i to znacząco. Uszkodzone zostały obiekty technologiczne związane z przemiałem i transportem węgla, wskutek eksplozji zawalił się bowiem budynek przemiałowni. To od razu wpłynęło na zmniejszenie produkcji koksu do minimum technologicznego.

Wkrótce po katastrofie ruszyły alternatywne punkty nawęglania z wież węglowych, które w chwili zdarzenia były napełnione mieszanką węglową i stanowiły rezerwę technologiczną dla baterii koksowniczych. Oznaczało to jednak, że węgiel - zamiast taśmociągami - transportowano samochodami.

Przywracanie uszkodzonej infrastruktury przebiega szybciej, niż oczekiwała spółka

Ciąg przenośników taśmowych, uszkodzonych w wyniku wrześniowego wypadku, które podają węgiel koksowy do produkcji koksu w bateriach koksowniczych, został odtworzony na początku tego roku. Od marca odstąpiono od używania tymczasowych metod nawęglania.

- Obecnie trwają prace nad przywróceniem sprawności kruszarek młotkowych oraz urządzeń do rozdrabniania węgla celem przygotowania optymalnej mieszanki węglowej do procesu koksowania. W dalszym ciągu prowadzone są intensywne prace odtworzeniowe - informuje Roman Brańka, rzecznik prasowy JSW Koks - z grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej - do której należy dąbrowski zakład.

Dzięki wykorzystaniu zapasów koksu spółka realizowała obowiązujące kontrakty, zrezygnowała jednak z oferowania dostaw spotowych. - Awaria w koksowni nie wpłynęła istotnie na stopień realizacji planu produkcji, ponieważ jej skutki wystąpiły głównie w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na koks. W pozostałych zakładach spółki produkcja realizowana była na poziomie pełnych zdolności produkcyjnych - wyjaśnia rzecznik.

Mniejsza produkcja wpłynęła na wyniki grupy kapitałowej JSW

Tymczasem, według oficjalnych danych grupy kapitałowej JSW, w minionym roku wyprodukowano 3,216 mln ton koksu wobec 3,659 mln ton w roku wcześniejszym, co oznacza zmniejszenie produkcji o ponad 12 proc. Wpływ na wyniki miały postoje technologiczne związane z budową nowej baterii koksowniczej, ale również wrześniowa katastrofa. - Musieliśmy obniżyć zdolność produkcyjną zakładu do 65 proc. - mówił Edward Paździorko, zastępca prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych podczas marcowej konferencji wynikowej spółki.

JSW Koks to łącznie trzy zakłady wytwarzające koks. Obok koksowni Radlin i Jadwiga, to właśnie Przyjaźń jest największym z nich. Miesięcznie dąbrowska koksownia wytwarza średnio ok. 225 tys. ton koksu, czyli ok. 2,7 mln ton rocznie. Wielkość produkcji w poszczególnych miesiącach zależy od zapotrzebowania konkretnych odbiorców.

W rezultacie wybuchu w przemiałowni węgla w Koksowni Przyjaźń jeden pracownik zakładu zmarł, a cztery inne osoby odniosły poważne obrażenia. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi sosnowiecka prokuratura.