Jedna trzecia unijnego importu stali z Ukrainy trafia do Polski

Do Polski w pierwszym kwartale tego roku trafiła ponad jedna trzecia ukraińskiej stali sprzedanej na teren Unii Europejskiej. Po wybuchu wojny UE stała się najważniejszym eksportowym kierunkiem Ukrainy.

W pierwszym kwartale roku w Polsce wykorzystano 1,47 mln ton stali i rudy żelaza z Ukrainy. Według danych ukraińskiej służby celnej i Eurostatu do Polski trafiło 34 proc. stali i rudy wysłanej przez Ukrainę do Unii Europejskiej. Serwis GMK podaje, że przed rokiem odsetek ten wynosił 15,5 proc.

Polski import rudy żelaza wzrósł o 11,9 proc., do 1,08 mln ton. W przypadku rudy żelaza udział w całym ukraińskim eksporcie rudy wyniósł 29,6 proc.

W tym samym czasie sprowadziliśmy z Ukrainy 129 470 ton wyrobów walcowanych, 101 700 ton półwyrobów i 95 490 ton żelazostopów. W każdym przypadku to zwiększenie importu o ponad połowę. Niemal podwoił się import złomu, do 37 290 ton. Spadł natomiast import surówki – sprowadziliśmy jej 22 800 ton.

W sumie ukraiński eksport stali do Polski miał wartość 369,93 mln euro, a to oznacza spadek o 11,9 proc.

W ubiegłym roku Polska importowała z Ukrainy w sumie 4,66 mln ton stali i produktów stalowych, z 16,01 mln ton stali wwiezionej z Ukrainy do Unii Europejskiej. Unijna sprzedaż sięgnęła 53 proc. całego ukraińskiego eksportu stali. Obecnie do UE trafia już niemal 90 proc. ukraińskiego eksportu stali. Polska należy do największych importerów.

Po wybuchu wojny odcięte zostały kanały logistyki morskiej, więc naturalnym celem eksportu stała się Unia Europejska, choć trzeba przyznać, że oparcie przewozów tylko o koleje spowodowało dwu- lub nawet trzykrotny wzrost kosztów logistyki.