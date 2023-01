Jest popyt, nie ma inwestycji. Dziwna sytuacja na rynku miedzi

W dłuższej perspektywie miedzi będzie na rynku brakowało. W minionym roku ceny były umiarkowane, a inwestorzy ostrożni. Jak zaspokoić rosnący popyt?

Elektryfikacja transportu i innych dziedzin życia oznacza zwiększony popyt na rdzawy metal. Mimo to nie ma wysypu nowych inwestycji w złoża.

Kluczem do pokrycia podaży jest stabilizacja otoczenia podatkowego dla firm miedziowych, a z tym bywa różnie.

Na tle konkurencji KGHM znajduje się w stabilnym otoczeniu prawnym. Spółka chce się skupić na krajowych inwestycjach.

XXI wiek to okres transformacji, świat się coraz bardziej „elektryzuje”. Coraz więcej działań i czynności, które dotychczas wspierały silniki oparte na paliwach stałych, jest obecnie opartych na elektryczności. A tam, gdzie mamy do czynienia z prądem, nieuchronnie pojawia się miedź.

Metal, który jest kluczem do transformacji energetycznej. 8 mln ton deficytu

Lit, niezbędny w produkcji baterii, cieszył się większym wzięciem inwestorów, ale to miedź jest kluczowa, bez niej nie ma elektromobilności.

Doskonale pokazuje to przykład samochodów osobowych. O ile do wyprodukowania pojazdu spalinowego potrzebujemy około 20-23 kg miedzi, to w przypadku tzw. hybrydy już 38-42 kg rdzawego metalu. Ta liczba blednie jednak w porównaniu z pojazdami w pełni elektrycznymi. Tam miedzi potrzebujemy 75-90 kg (wszystkie dane za Copper Development Association).

Jeszcze ciekawiej robi się, gdy uwzględnimy w pełni elektryczne autobusy. W każdym tego typu pojeździe "tkwi" 350-400 kg miedzi.

Nic więc dziwnego, że metal ten wraca jednak do łask. Obecnie (czwarty kwartał 2022) nie bije rekordów cen, ale wydaje się, że to tylko kwestia czasu. Produkcja strategicznych surowców ledwie nadąża (lub w niektórych przypadkach wręcz nie nadąża) za rosnącym popytem.

- W 2035 roku niedobór miedzi na rynku może wynieść osiem milionów ton. Rosnącego popytu nie równoważy bowiem liczba nowych projektów górniczych. Choć oczekuje się nadwyżki w perspektywie krótkoterminowej ze względu na nowe projekty w Chile, Peru, DRK i chińskim regionie Tybetu, to w średnio- i długoterminowej perspektywie zapotrzebowanie znacząco przewyższy podaż – ostrzegł niedawno Maximo Pacheco, prezes zarządu Codelco, największego na świecie producenta miedzi.

Wtórowali mu prezesi BHP i innych miedziowych spółek. Branża chce bowiem inwestować, ale zarazem chce to robić w sprzyjającym otoczeniu, a z tym bywa różnie.

Wielkie koszty, ryzyka i obawy o bezpieczeństwo inwestycji

Skoro popytowa perspektywa dla miedzi jest tak klarowna, to skąd wstrzemięźliwość inwestorów?

Problem zdaniem analityków należy rozbić na dwa główne czynniki. Pierwszym jest aktualna sytuacja polityczna w wielu kluczowych krajach produkujących miedź. Dobrze widać to na przykładzie Chile, największego na świecie dostawcy miedzi - tamtejsze kopalnie odpowiadają za około 25 proc. światowej produkcji metalu.

Po tym, jak lewica i skrajna lewica wygrały wybory, rozpoczęły się prace nad zmianą konstytucji. Zdaniem obecnie rządzących w Chile podział zysków z produkcji miedzi nie jest sprawiedliwy. Stoją za tym poważne argumenty - Chile należy do krajów o bardzo dużym rozwarstwieniu społecznym, a część społeczeństwa z gigantycznych zysków z produkcji metali czerpie minimalne korzyści lub nie ma ich wcale.