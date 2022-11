Jest poważny kłopot z najważniejszą kopalnią niklu na świecie

Jedna z największych na świecie kopalń niklu – Goro na Nowej Kaledonii należącej do Francji – zmuszona jest ograniczyć produkcję. Eksperci obawiają się o dostępność ważnego dla elektromobilności metalu.

Kopalnia niklu Goro jest najważniejszym zakładem w branży.

Wybrana technologia musi ulec zmianie, aby kopalnia była bezpieczna dla otoczenia.

Zmniejszenie produkcji w Goro wpłynie na światowy rynek niklu.

Znaczenie otwartej w 2010 kopalni Goro (początkowo jej właścicielem był brazylijski koncern Vale) to nie tylko fakt, że jest to jeden z największych producentów niklu na świecie. Należy pamiętać także, że złoże, na którym pracuje kopalnia, zawiera około 25 proc. potwierdzonych rezerw niklu na świecie – około 5,92 mln ton.

Kopalnia może być bardzo niebezpieczna dla otoczenia?

Teraz praca kopalni została ograniczona. Produkcję zmniejszono, choć na razie nie podano, w jakiej skali. Jednak nie można wykluczyć, że podaż niklu z zakładu stopnieje do minimalnych ilości.

Co takiego się stało na południowym Pacyfiku?

Specjaliści mówią o „brazylijskim dziedzictwie” zakładu. Pierwsze informacje były dość enigmatyczne. Kopalnia poinformowała o „ograniczonym uwolnieniu cieczy zawierającej sól” po ulewnych deszczach w sierpniu. Jednak teraz, na żądanie władz, właściciel kopalni – Prony Resources – musi wprowadzić działania naprawcze, które zapobiegną takim zdarzeniom. Działania naprawcze wymagane przez władze lokalne oznaczają, że produkcja niklu zostanie zmniejszona w czwartym kwartale – jak podała spółka.

Według najnowszych informacji obecne problemy wynikają z zastosowanej technologii. W zakładzie odpady poeksploatacyjne składowane są w zbiornikach otoczonych tamami. Te jednak zdaniem lokalnej administracji wymagają wzmocnienia. W okresie wzmożonych opadów tamy przeciekają, a co najgorsze – grożą przerwaniem.

Możliwa katastrofa może spowodować setki ofiar i ogromne straty finansowe

Nie są to czcze słowa. Władze wyspy obawiają się powtórzenia sytuacji z innej kopalni Vale. W 2019 roku identycznie skonstruowano tamy wokół zbiorników odpadów poeksploatacyjnych kopalni rudy żelaza Brumandinho w Brazylii.

Zbiorniki nie wytrzymały naporu wody po intensywnych opadach i zostały przerwane. Powstała fala wody, błota i odpadów poflotacyjnych miała 5-6 metrów wysokości. Doprowadziło to do tragedii, wiele domostw w dole od przerwanego zbiornika zostało zalanych. Liczba ofiar to minimum 270. Jednak ze względu na ogromny obszar, jaki pokryło błoto i trudności w dotarciu do odseparowanych gospodarstw, szacuje się, że liczba zabitych mogła przekroczyć znacznie ponad 300 osób.

Nic więc dziwnego, że władze chcą zmian w konstrukcji tamy. Jedną z fundamentalnych zmian ma być także sposób przechowywania odpadów: z postaci półmokrej na suche.

Jak zauważają analitycy, choć ważna dla produkcji niklu kopalnia, jest ona zarazem dość pechowa. Pod zarządem Vale Goro był nękany przez problemy operacyjne i przekroczenia kosztów. Brazylijczycy dość długo szukali nowego właściciela dla kopalni i udało się to dopiero po kilku latach intensywnych poszukiwań.

Problemy w wyjątkowo trudnej sytuacji dla rynku niklu

Problemy z Goro nadchodzą w wyjątkowo dla rynku niklu trudnej sytuacji. Najazd Rosji na Ukrainę spowodował problemy z dostawami niklu z Rosji. Zaś grupa inwestycyjna Solway zamknęła fabrykę żelazoniklu na Ukrainie z powodu przerw w dostawie prądu.

Wyłączenie nawet częściowe produkcji w Goro może więc spowodować wzrost cen niklu.

Produkcja wodorotlenku niklu w Nowej Kaledonii, w której Prony jest głównym wytwórcą, wzrosła o 41 proc. w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2022 r., w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, i wyniosła 19 662 t. Tak szybki trend wzrostowy w obecnej sytuacji będzie trudno utrzymać.