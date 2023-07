Jest zielone światło dla wartej 5 mld dolarów kopalni, może zdetronizować KGHM

Rząd Ekwadoru zgodził się na budowę wartej 5 mld dolarów kopalni miedzi na północy kraju. Pod ziemią kryje się minimum 3,3 mld ton rdzawego metalu. Jednak to produkcja srebra ma spowodować, że zakład ma być niezwykły.

W porównaniu z innymi andyjskimi krajami – Chile i Peru – górnictwo w Ekwadorze jest słabiej rozwinięte. Stąd starania rządu o nowe inwestycje.

Od pewnego czasu trwały już rozmowy z australijska spółką SolGold i zakończyły się sukcesem. Władze w Quito zgodziły się na budowę podziemnej kopalni.

Zakład o nazwie Cascabel docelowo ma być przystosowany do przerobu 25 mln ton skał miedzionośnych. Przez ćwierć wieku eksploatacji ma wyprodukować około 3,3 mln ton miedzi.

Do tego dojdzie całkiem pokaźną ilość złota, bo około 9,4 mln uncji i srebra - około 30 mln uncji.

Co ciekawe mający powstać w północnej prowincji kraju – Imbabura – zakład według samych Ekwadorczyków może stać się największą na świecie kopalnią srebra, trzecią co do wielkości kopalnią złota i numer 6 dla miedzi.

Jeżeli faktycznie plany co do wielkości produkcji srebra by się ziściły, oznaczałoby to zdetronizowanie obecnego lidera, którym jest polski KGHM – kopalnie naszego zagłębia miedziowego uważane są przez specjalistów za jeden ciąg produkcyjny.

Obecnie koszt inwestycji szacowany jest na 4,882 mld dol. Budowa kopalni ma się rozpocząć w 2025 roku, a jej eksploatacja pięć lat później.