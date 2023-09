Jeszcze w tym roku cena miedzi może spaść

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie niewiele się zmieniają. Metal na LME jest wyceniany blisko 8.346,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,7400 USD za funt i traci 0,95 proc.

Prognozy dla cen ropy nie są pocieszające - metal może w tym roku powrócić do poziomu 8.000 USD za tonę, a trend spadkowy w notowaniach metalu może się utrzymać do 2025 r. - uważa Yang Changhua, analityk w Beijing Antaike Information Development Co.

Yang wskazuje, że kurczenie się globalnej gospodarki doprowadziło do słabego popytu na miedź, a sektory transformacji energetycznej nie wystarczą, aby możliwe było zrekompensowanie słabszego zapotrzebowania na miedź.

Analityk Antaike mówi, że martwi go popyt na miedź w IV kw. 2023 r. i w przyszłym roku.

Yang ocenia, że jeszcze w tym roku cena miedzi spadnie do 7.800 USD za tonę, a cykl spadkowy może potrwać do II połowy 2024 r., a nawet do 2025 r.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 53 USD do 8.346,00 USD za tonę.