Już jutro ruszają targi ExpoWELDING: w międzynarodowym gronie o spawalnictwie

Już jutro ruszają spawalnicze Targi ExpoWELDING w Katowicach. Spawalnictwo ma zastosowanie w wielu dziedzinach – od budownictwa, przez przemysł motoryzacyjny, po górnictwo i sektor morski.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

8. edycja targów ExpoWELDING odbędzie się w dniach 18-20 października 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja na udział stacjonarny trwa do godz. 15.00 17 października.



Udział w imprezie potwierdziło do tej pory blisko 100 wystawców, wśród nich czołowe polskie i zagraniczne firmy, działające w sektorze spawalnictwa i branżach pokrewnych.

W trakcie targów wręczone zostaną wyróżnienia The Best of Welding, których intencją jest docenienia najlepszych rozwiązań w branży.

8. edycja targów ExpoWELDING odbędzie się w dniach 18-20 października 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To jedno z najważniejszych branżowych wydarzeń poświęconych spawalnictwu w Polsce, którego marka wykracza poza granice naszego kraju.

Trwa rejestracja uczestników, a w gronie gości targów znajdą się przedstawiciele przemysłu hutniczego, górniczego, stoczniowego, budowlanego, kolejowego, energetycznego, automotive czy spożywczego.

Wśród firm prezentujących swoją ofertę podczas ExpoWELDING są m.in.: Bart, Bosch, Cloos Polska, IGM Robotersysteme, Kemppi, Migatronic, Multimet, Pemamek, Perun, Sap-Weld, Technika Spawalnicza, Valk Welding, Veltech, Voestalpine Böhler Welding.

Wystawcy zaprezentują szeroką gamę specjalistycznych rozwiązań – roboty i sprzęt spawalniczy, narzędzia oraz elektronarzędzia, urządzenia do spawania łukowego, elementy złączne, elektrody, a także instalacje ochronne i sanitarne, m.in. systemy odpylania procesowego.

– Nowoczesne technologie w spawalnictwie, zrobotyzowane i zautomatyzowane systemy spawalnicze dla przemysłu, rozwiązania i produkty podnoszące bezpieczeństwo pracowników, jednym zdaniem: międzynarodowe grono wystawców, liderów branży, prezentujących to co w spawalnictwie najlepsze. Tak zapowiada się ExpoWELDING w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Jestem przekonana, że oferta wystawiennicza będzie interesująca dla osób zawodowo związanych z tym sektorem, niezależenie czy reprezentują mały czy wielki biznes – mówi Wioletta Błońska-Dudek, Project Manager Działu EXPO i koordynator targów ExpoWELDING. – Spawalnictwo jest dziedziną z której usług korzysta wiele takich branż, jak sektor motoryzacyjny, hutniczy, stalowy i górniczy. Atutem wydarzenia jest to, że wiele przedsiębiorstw zlokalizowanych jest w naszym regionie – dodaje.

The Best of Welding dla najlepszych rozwiązań w branży spawalniczej

W trakcie targów wręczone zostaną również wyróżnienia The Best of Welding, których intencją jest docenienie najlepszych rozwiązań w branży. Organizatorzy zakończyli już przyjmowanie zgłoszeń. Trwa ocena wniosków, a w skład jury wchodzą eksperci, menadżerowie oraz przedstawiciele instytucji branżowych.

Pięć najlepszych technologii, urządzeń, osprzętu lub materiałów poznamy podczas gali zaplanowanej na 19 października, w drugim dniu ExpoWELDING. Tego dnia zaplanowano także Forum Stali Nierdzewnych organizowane przez Focus Nierdzewne, unikatowe wydarzenie uważane za jedno z najciekawszych i najważniejszych spotkań dla polskiego sektora stali nierdzewnych.

Obok części wystawienniczej wydarzeniem w Międzynarodowym Centrum Kongresowym będzie również forum dyskusji specjalistów.

O wybranych zagadnieniach dotyczących łączenia materiałów będą dyskutować uczestnicy 63. Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej, jej tegoroczne motto brzmi „Spawalnictwo w sieci nowych możliwości” oraz 5. Międzynarodowego Seminarium Klejenia pt. „Klejenie w aplikacjach przemysłowych”. Oba wydarzenia przygotowuje Instytut Spawalnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz, patron honorowy targów ExpoWELDING.

Organizatorom konferencji przyświeca idea integracji krajowego środowiska naukowego z technologami i inżynierami pracującymi w przemyśle oraz prezentacja naukowych dokonań i ocena bieżącego stanu wiedzy w spawalnictwie. 5. Międzynarodowe Seminarium Klejenia organizowane jest we współpracy z bremeńskim Instytutem Technologii Wytwarzania i Badań Materiałów Stosowanych.

Rejestracja na Targi ExpoWELDING dostępna jest na stronie: www.expowelding.pl.