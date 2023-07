Kanada chce ułatwić górnikom życie, ale nie ze wszystkich państw

Do końca 2023 roku Kanada chce zmienić prawo górnicze i powiązane z nim regulacje. Nowelizacja przepisów ma pomóc Ottawie w rozwoju górnictwa pierwiastków ziem rzadkich.

Rząd premiera Justina Trudeau ma nadzieję, że do końca tego roku przedstawi plan zmian prawnych ułatwiających wydawania zezwoleń na projekty wydobywcze.

Kanada stoi w obliczu rosnącej presji ze strony swojego południowego sąsiada, ale i krajów Unii Europejskiej. Chodzi o zapewnienie dopływu surowców potrzebnych do rozwoju tzw. wysokich technologii, m.in. chodzi zabezpieczenie pierwiastków potrzebnych do produkcji pojazdów elektrycznych, paneli słonecznych i turbin wiatrowych.

Niedawno amerykańscy prawodawcy debatowali nad przepisami, które mogłyby znacznie przyspieszyć czas zatwierdzania projektów zasobów. Teraz to samo czeka kanadyjskich.

Problem w tym, że Kanada dużo ostrzej podchodzi do przepisów środowiskowych. I właśnie to one powodują, że same decyzje dotyczące zgód na budowę nowych kopalń wydawane są stosunkowo wolno.

Teraz ma to się zmienić. Ottawa chce, aby jednak odbyło się to bez uszczerbku dla środowiska. Jak to zrobić? Kluczem ma być przeznaczenie większej ilości pieniędzy na agencje rządowe. Ich dofinansowanie ma sprawić, że zyskają dodatkowych pracowników, tym samym decyzje mogłyby być podejmowane szybciej.

Nowe przepisy i zmiany w agencjach mają usprawnić wydawanie zezwoleń. Jednak w jednym zakresie zmiany nie są spodziewane. Utrzymane zostaną wszystkie restrykcje dotyczące udziału w projektach górniczych firm podlegających zwierzchności rządu. W praktyce pod tym kryją się spółki z Chin. Kanada już wcześniej odmawiała im zgód inwestycyjnych, a teraz to zostanie podtrzymane.