Kanada rzuca Chinom metalową rękawicę. To ważne także dla KGHM

Kanada przygotowuje się na zmiany prawne dotyczące wydobycia surowców. Nie pomoże to KGHM w uruchomieniu kopalni Ajax koło Kamloops, jednak generalnie rozpoczęcie projektów górniczych ma być łatwiejsze. W tle widać rywalizację Ottawy i Pekinu.

Łatwiejszy dostęp pod ściślejszą kontrolą

Ostrzejsze normy? To się opłaci

Jednym słowem ma potencjał, a rząd chce go wykorzystać.To jednak nie jedyny argument. Kanadyjczycy chcą bowiem produkować tak poszukiwane pierwiastki w sposób "czysty”. W czym rzecz?Produkcja pierwiastków ziem rzadkich silnie oddziałuje na środowisko. Co więcej, co rusz pojawiają się doniesienia o tym, że normy środowiskowe są naruszane. Ekolodzy powątpiewają zwłaszcza w dane dotyczące Chin. Tamtejsi producenci mają bowiem opinię niezbyt przejmujących się wpływem produkcji na stan środowiska naturalnego. I właśnie to chcą także wykorzystać Kanadyjczycy, reklamując się jako dostawcy „czystego” kobaltu i niklu czy także pierwiastków ziem rzadkich.Stąd też m.in. potencjalne utworzenie biura ds. minerałów krytycznych w ramach rządu Kanady. Takie biuro wspierałoby rozwój krytycznych minerałów, koordynując wysiłki różnych interesariuszy sektora i wykorzystując mocne strony każdej prowincji i terytorium. Zarazem Kanada chce ułatwić poszukiwania pierwiastków – w końcu jak zauważa Ottawa, powierzchnia Kanady wciąż jest pod względem geologicznym słabo zbadana.Dodatkowo koncerny górnicze, ale i sami politycy sugerują, aby rząd federalny wspierał badania nad krytycznymi minerałami, w tym rozwój infrastruktury badawczej i platform innowacji technologicznych, oraz zachęcał do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju wydobycia i przetwarzania minerałów, które zmniejszają wpływ sektora na środowisko.Zdaniem ekspertów kanadyjskie zmiany wpłyną na wszystkie działające tam spółki. Dotyczy to także naszego potentata KGHM Polska Miedź.KGHM posiada bowiem w Zagłębiu Sudbury (położone jest w środkowym Ontario w Kanadzie, około 400 km na północ od Toronto) szereg zakładów, w których wydobywa się rudę miedzi i niklu wraz z metalami szlachetnymi. Do najważniejszych należy kopalnia podziemna McCreedy West, prowadząca obecnie eksploatację z wykorzystaniem upadowej.Ewentualne inwestowanie powinno być dla naszej firmy łatwiejsze, choć z drugiej strony spodziewane jest zaostrzenie norm środowiskowych. Pomimo tego może się to opłacić, bo producenci metali w Kanadzie zyskają przewagę polegającą na tym, że wytwarzają je z mniejszym wpływem na środowisko niż konkurenci. A ponieważ presja na dostawy neutralnych dla środowiska wyrobów rośnie, pozwala to na osiąganie wyższych cen.Mimo tych zmian nie ma jednak nadziei na uruchomienie drugiego projektu KGHM w Kanadzie, kopalni Ajax koło Kamloops. Zmiany, o których mowa dopiero nadchodzą, a projekt Ajax został zablokowany z powodu sprzeciwu miejscowych rdzennych mieszkańców – ze względów kulturowych, tylko w części tożsamych z kwestiami środowiskowymi.